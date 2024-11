"Desde el adentro", una muestra de arte producida por internos de las unidades de detención

Este viernes, de 9 a 19 se realiza la muestra anual "Desde el adentro", del área estético-expresiva de la modalidad Educación en Contexto de Privación de la Libertad de la provincia de Neuquén, en la sala Alicia Fernández Rego. Contará con numerosas actividades.

Según contó Diego Catalán, docente del área estético-expresiva del CEPI 1, en AM550 La Primera, este es el tercer año que, con mucho esfuerzo, buscan llevar adelante este espacio para que cada autor pueda salir de la unidad de detención y exponer.

La modalidad de educación en contexto de encierro tiene cuatro niveles: primaria, secundaria, formación profesional y expresión artística. "El área cuenta con docentes de cerámica, teatro, música, entre otras expresiones, y la muestra tiene trabajos de cerámica de la U12, de la U11, de la U16, con pinturas y también algo de música, son producciones de letras y canciones que hicieron en las unidades", detalló Catalán.

Sobre la condición de internos, el referente aclaró que "no se trabaja tanto en la condena, tratamos de resignificar el espacio áulico, porque ser condenados o no, no los configura como persona", manifestó.

En ese sentido agregó que "muchos estudiantes egresan y, al estar cursando, tienen luego la posibilidad de continuar afuera, ya que se acompaña el trayecto educativo y hay un vínculo posterior al salir de la unidad de detención".

Para este año, habilitaron permisos para que cuatro estudiantes del CEPI 1 cuenten "en primera persona", el encuentro que tuvieron con el arte. "Este trabajo reconfigura al sujeto en este contexto, y pensemos que el arte también es trabajo, por eso queremos que también haya escuela estético-expresiva", contó.

En esta muestra no obtuvieron permisos para que salgan al exterior quienes producen teatro, pero el educador recordó el trabajo realizado en esa expresión: "Hicimos un trabajo de teatro hermoso dentro del pabellón de la Unidad 11, con personas que tal vez antes no habían tenido contacto -en el afuera- con el teatro o la pintura, y es una oportunidad para ellos encontrarse con artistas de Neuquén", expresó. "Laburamos una obra todo el año, para mostrarla, no solo entre los estudiantes, sino a la familia y a varios artistas que han podido participar dentro de la unidad".

Las actividades que habrá este viernes en la sala Alicia Fernández Rego

Entre las actividades previstas para la jornada habrá un bloque audiovisual, con videos realizados en los talleres del área, un taller literario en forma conjunta con el Centro de Salud Confluencia, presentaciones musicales, un conversatorio sobre arte y salud, y una participación especial de la Escuela Patagónica de Narración Oral.

También hay una actividad de interacción de radios con internos del pabellón N° 10 de la Unidad de Detención N° 11, y la presentación del libro "Miradas desde el interior" de María Cristina Villar, con musicalización de temas de dicha edición. El cierre del encuentro estará a cargo del grupo de Ensamble de la Escuela Superior de Música en articulación con el área Estético-Expresiva.