Tiene 25 años y es la primera egresada del profesorado neuquino de ingles

A ritmo perfecto y paso firme, Rosario Gallardo de 25 años, se convirtió en la primera egresada de la flamante carrera de profesora en ingles que se dicta desde el 2021 en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 2 de Chos Malal. El establecimiento brinda la oportunidad a muchos habitantes de esa región de acceder a una educación superior de calidad sin necesidad de abandonar la ciudad. ¡Congratulation!

Toda una ciudad festejo al ritmo del “Decime teacher Ro”, el eslogan utilizado en los carteles que la recibieron tras rendir su última materia con la que dio por finalizada la trayectoria académica. “Estoy muy contenta de haber cursado en este instituto que es público, gratuito, y que les da la posibilidad a los jóvenes de poder seguir sus estudios superiores”, contó la flamante profe.

Fueron un total de 50 jóvenes los que integraron el primer año de la carrera allá por el año 2021. Muchos de ellos abandonaron tras la pandemia de Covid-19.

“Hay muchas personas que se imaginan que yo me fui a otro lado, a otra provincia, no tienen conocimiento de que está el profesorado de inglés acá en Chos Malal, así que hay que seguir dándole visibilidad al profesorado y remarcar que no hace falta irse para poder hacer los estudios superiores”, expresó Rosario.

La joven de Chos Malal dio que la mayoría de los estudiantes trabajaba y no les coincidían los horarios lo que complejizaba la situación. Además, explicó que un gran miedo de muchos fue el de creer que iban a empezar de cero, pero en primer año las actividades ya incluían lecturas de textos en ingles

Por dos años la joven fue la única estudiante.

Rosario contó que una de las dificultades que debió atravesar fue la de ser la única estudiante en tercer y cuarto año de la carrera, lo que no sólo complicaba la trayectoria estudiantil sino también la rodeada de incertidumbre e incomodad. Afirmó que el apoyo de sus docentes y de la familia fue trascendental para poder transitar esa época.

“La familia siempre ve el detrás de todo lo que sucede, entonces, ellos están súper contentos de tenerme acá cerquita, de no haberme enviado a otro lugar, y orgullosos de que haya podido terminar”, contó. Animó a más estudiantes a animarse a estudiar: “recomiendo a otros jóvenes que prueben, es una carrera hermosa, es nueva”.

La joven chosmalense contó que planea dedicarse a la educación secundaria y que no está entre sus planes abandonar la región. “La idea es quedarme en Chos Malal, tenemos mucha salida laboral los profes de inglés, hay mucho trabajo”, expresó con emoción.