Gloria Ruiz fue inhabilitada: ya no es la vicegobernadora de Neuquén

Con mucha expectativa y extrema tensión, terminó la sesión en la que se definió el futuro de la vicegobernadora suspendida Gloria Ruiz, que fue destituida de su cargo, aplicando la "inhabilitación moral" contemplada en la Constitución de la provincia, por los diputados, que de esta manera concretaron por primera vez en la historia esta interpretación.

La Ley aprobada en general este jueves, impide ejercer el cargo para el que fue elegido Ruiz hasta diciembre de 2027, cuando se cumpliría el mandato.

El encuentro comenzó cerca de las 16, y los presentes en el recinto del edificio de la avenida Leloir por unanimidad destituyeron a la funcionaria.

Ayer, luego de más de nueve horas, Ruiz realizó su defensa en relación a las supuestas irregularidades denunciadas durante su gestión como presidenta de la Cámara ante los diputados provinciales que conforman la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Hoy, el grueso de los parlamentarios definirán su situación.

Cabe recordar que lo que inicialmente precipitó su situación fueron los supuestos delitos de peculado y fraude a la administración pública sobre los que se indagan en Casa de las Leyes, que estaba a cargo de su hermano, Pablo Ruiz. A eso se sumaron cuestionamientos éticos por el nombramiento de múltiples parientes.

Pero la situación fue escalando y la fiscalía de Delitos Económicos encabezó dos allanamientos en medio de una causa de malversación de fondos, durante su intendencia en Plottier.

Múltiples causas

Recordemos que, hoy , Gloria Ruiz concurrió a la Fiscalía y fue conducida y demorada a fin de ser identificada. Se efectuó, incluso, una requisa sobre su teléfono.

En ese marco quedó imputada y designó a Carlos Broitman como su abogado defensor. Se la investiga por distintos hechos ocurridos durante su mandato como vice y también como intendenta de Plottier. Entre ellos, contrataciones directas, contratos con la firma FMO y la instalación de una pileta en un terreno que sería de su propiedad. Claudio Domínguez

"Busca victimizarse"

La sesión especial arrancó a las 15.42, con los 35 disputados presentes en el lugar.

La ronda de alocuciones comenzó con Claudio Domínguez del MPN, diputado del MPN. que destacó el rol de la comisión investigadora.

También destacó la importancia del resultado de lo que ocurra en el recinto. "Estamos juzgando el comportamiento, cómo se desempeñó que es lo que hizo la segunda persona más importante de la provincia, Gloria Ruiz. Ella, como vicegobernadora, trató de embarrar la cancha, de desviar la atención, el foco de todo por lo cual está siendo investigada." subrayó . "Trató de victimizarse, pero no lo logró".

"No es admisible la tolerancia" dijo el diputado Lépore

"No podemos ser tolerantes ante estos hechos, espero que este cuerpo tome la decisión que debe tomar" manifestó, a su turno, el diputado Francisco Lépore (Avanzar Neuquén). El dirigente marcó que Ruiz "solo había realizado declaraciones públicas sin brindar explicaciones" cuando comenzaron a surgir los cuestionamientos.

Y destacó que "la obstrucción a los organizamos de control" signó el accionar de la suspendida vicegobernadora. "Hace casi un año que la Legislatura no cumplía con los requerimientos del tribunal de cuentas" subrayó. Un grupo de diputados en un alto de la sesión.

"Gorro, bandera y vincha. Así despilfarraba la Vicegobernadora" dijo el diputado Bermúdez

El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) fue muy duro durante su alocución.

"Hubo poca transparencia y un derroche de fondos públicos. Hubo un despilfarro de parte de la Vicegobernadora. El equivalente a un 3% del impuesto inmobiliario de todos los contribuyentes de la Provincia se gastaron en, como se diría popularmente, 'gorro, bandera y vincha'"

"Hizo contrataciones insólitas" recordó, en alusión a la rosarina sanadora Leda Bergonzi, que Ruiz contrató para un evento duramente cuestionado. "Esos gastos fueron inadmisibles" reiteró.

"No puede haber grises en esta votación"

Por su parte el diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) respaldó las palabras de los otros parlamentarios y remarcó qué, a la hora de votar, los hechos instarán a ser tajantes en la decisión. "No podemos tener grises en esto. Es blanco o negro" dijo, al referirse al resultado de la votación, que aspira a que sea a favor de la destitución de Ruiz.

"Quería que Ruiz dijera que es inocente, pero no lo hizo"

En su discurso el diputado Alberto Bruno (Hacemos Neuquén) también fue muy duro al hablar del accionar de Ruiz. "Esperaba que en el descargo que hizo ante la Legislatura dijera 'soy inocente' o que justificara cada gasto, pero no lo hizo" dijo.

"Sólo habló 20 minutos, mientras que después hablaron sus abogados. Y no aclaró ni explicó nada sobre los gastos e irregularidades" cuestionó.

"No es una situación feliz. Mi voto será a consciencia"

"En mi caso, al evaluar, hay un condimento de gravedad mayor. Pertenezco a la misma ciudad que Gloria Ruiz (en alusión a Plottier). No es esta una situación feliz, mi voto será a consciencia" dijo, a su turno, el diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal).

"Nos conocemos desde hace muchos años-marcó, sobre su vínculo con la funcionaria- Pero mi voto expresará lo correcto. Ruiz no logró aclarar ninguna de las imputaciones" remarcó. Zulma Reina dialoga con la secretaria de la Cámara.

"Hizo un grave daño institucional"

El diputado Gabriel Álamo (MPN) apuntó contra Ruiz al afirmar que "hizo un grave daño institucional". Destacó qué "la ciudadanía está pendiente de lo que ocurra. Y por eso hay que dar una señal clara. Porque un funcionario no sólo administra recursos, sino que representa valores" destacó.

Gabriela Suppicich adelantó su abstención

La diputada Gabriela Suppicich (Frente de Izquierda) adelantó que se abstendrá a la hora de votar. "Queremos que se investigue, pero no estaremos en medio de una interna política. Porque no se va a fondo con todo. El gobierno quiere sacar la bandera anticorrupción condenando a Ruiz. Pero otras muchas cosas las deja pasar" fustigó.

"No es blanco o es negro. También me abstendré"

"No avalamos estos mecanismos. El día de mañana cualquier acción que un diputado considere inapropiada podría ser considerada inmoral. Se tiene que constituir una comisión investigadora independiente si se quiere investigar a Ruiz" manifestó el diputado Andrés Blanco (PTS), que coincidió con el planteo de Gabriela Suppicich. Hasta ahora, estos diputados fueron lo únicos que plantearon que irán por la abstención.

"Se está buscando cerrar una crisis política y una interna sobre hechos reales. Me permito dudar acerca de que no supieran lo que (Ruiz) hizo siendo intendenta. ¿Desconocían todo esos mismos que la eligieron para ocupar una boleta como compañera de fórmula para la presidencia?" ironizó Blanco, criticando al oficialismo.

"La historia va a demostrar que es grave lo que va a ocurrir en este recinto"

Así se expresó la diputada Lorena Parrilli (Unión por la Patria) que cuestionó la modalidad mediante la cual pretenden destituir a Ruiz.

"Es grave lo que va suceder. Se creó un mecanismo ilegítimo. Además creo que hay una cuestión de género que hay que atender" subrayó.

"Otros funcionarios cuando fueron vicegobernadores hicieron cosas parecidas, y no se los persiguió. (Marcos) Koopman y el hoy gobernador (Rolando) Figueroa compraron uno hamacas paraguayas y el otro medallas de oro para regalar cuando ocuparon el mismo cargo que Ruiz. Ella compró bombones para entregar...¿ y la persiguen por ser mujer? Juzguémoslos a todos por igual" instó Parrilli.

"No voy a defender a Ruiz, pero no la voy a acusar vanamente. Me abstendré" cerró la diputada.

"Ojalá no me toque nunca más tratar asuntos de esta naturaleza"

El diputado César Gass (Juntos por el Cambio) aseguró qué "desde mi bloque nunca dejamos de lado la transparencia, y por eso estar en contra de la corrupción es central". Sostuvo qué "acompañaré el mecanismo (para destituir a Ruiz). Ojalá nunca me toque, desde este recinto, tratar de nuevo asuntos de esta naturaleza".

"La clase política no quiso ser cómplice"

El diputado Ernesto Novoa (Ciudadano Comunidad) dijo que "la clase política no ha querido ser cómplice de esto, yo estoy orgulloso de no haber sido cómplice", al hacer eje en que se pretendía defender a Ruiz poniendo énfasis en el procedimiento (de destitución) y no en los hechos e irregularidades cometidas.

"Ser cómplice es estar del lado de los malos, y no hay que apoyar y apañar a los que utilizaron mal los fondos públicos" agregó.

"Esto va a quedar como un hecho histórico en Neuquén, para que todos sepan que no todo da lo mismo" cerró Novoa, que es presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Lépore, contra Parrilli

En un contexto muy crítico hacia el alegato de Lorena Parrilli (que habló de la condición de mujer de Ruiz, señalando que la misma ameritaba un especial ataque) el diputado Francisco Lépore (Avanzar Neuquén) usó la ironía. Definió a Parrilli como a una "somelier de procedimientos" y sugirió que debería anotarse en la lista de defensores penales de la vicegobernadora, que está imputada penalmente.

"Hubo actos inmorales, ilícitos, que merecen que nos expidamos a favor de la inhabilidad moral"

Eso dijo, a su turno, el diputado Damián Canuto (Pro), que marcó que a veces "las grandes verdades y errores se señalan desde la simpleza. Como en el cuento donde un niño señala que el emperador, que se jactaba de un traje, estaba desnudo".

"Se gastaban 45.000.000 en publicidad. La abstención no es el camino"