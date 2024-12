Junín de los Andes: Los planes de "entrenamiento laboral" surgen como "padrinazgo" político

Las oficinas municipales de Junín de los Andes se llenaron de violencia este jueves y, entre gritos y empujones, unos 450 agentes que forman parte del Plan de Entrenamiento Laboral, reclamaron un bono navideño. La tensión se generó cuando el intendente Luis Madueño, informó lo que ya es moneda corriente en el país: "no hay plata". En un entramado de padrinazgo y movidas políticas, la comuna cordillerana quiere modificar la ordenanza que le da cuerpo legal a este programa, que en la gestión pasada, tenía el doble de beneficiarios.

En diálogo con "La primera mañana", que se emite por Am550 La primera, Madueño puntualizó que se trató de unas 450 personas las que son beneficiarias de este plan, pero aclaró que cuando inició su gestión, la situación era más grave y se duplicaba esta cifra.

"Se está viendo una cuestión muy chica, una caja navideña que no resuelve nada, es pan para hoy y hambre para mañana", dijo con indignación el intendente, luego de vivir momentos de extrema tensión con una veintena de beneficiarios del plan, cuando reclamaron la entrega del bono o caja navideña.

"Hubo situaciones difíciles y muy tensas, practicas de reclamo que se deben terminar, el derecho de esas personas termina donde empieza el del contribuyente que paga sus impuestos, no puede ser que nos agravien del modo que lo hicieron, que falten el respeto, fue una agresión muy fuerte a nuestros funcionarios", relató.

"Voy a aceptar todo reclamo genuino, pero a la violencia no la vamos a tolerar, vamos a tomar medidas y denunciar lo que corresponda, porque se han portado de manera bastante descortés con muchas personas", advirtió Madueño.

"Voy a aceptar todo reclamo genuino, pero a la violencia no la vamos a tolerar", dijo el intendente de Junín de los Andes.

En febrero ya había ocurrido algo similar. "Nos obligaron a dar una caja por presión, a un montón de personas que después detectamos que no trabajaban, uno aprende de los errores", reflexionó.

Se trata de personas que realizan tareas administrativas, de operarios, personal de limpieza urbana, guardias, y en reparticiones como la secretaría de cultura, turismo y diferentes carteras.

"Algunos llevan más de 20 años y ya pasaron a planta permanente, ahora hay personas con 10 y 5 años, las ultimas que entraron en la gestión que se fue, que son más de 250 personas, tienen poca antigüedad, cerca de dos años", mencionó.

Para el municipio, el programa implica unos 135 millones de pesos, y el bono que solicitaban los beneficiarios representaría "más de 20 millones que no tenemos, y la provincia tampoco esta en condiciones de hacerlo", dijo el intendente y resaltó: "cuando no se puede, no se puede".

"Cuando empezamos la gestión había más de 800, y no era más que un padrinazgo de muchos políticos de la gestión pasada, concejales o intendente, que ponían gente en ordenanzas, habilitaban mediante el Concejo Deliberante un cupo, ponían un valor, y así llegamos al numero de 850", se lamentó el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño.

Este programa de entrenamiento es "un paso transitorio por la Municipalidad, se capacitan y buscan otras herramientas de trabajo", detalló el mandatario.

"Con el tiempo se han creado falsas expectativas entre los vecinos, y esta ordenanza ha sido el paso siguiente para el pase a planta permanente, a tal extremo de incumplir con nuestra carta orgánica que dice que 1,5 del total de habitantes puede ser empleado publico, pero hoy estamos en un 3,5. Hemos pasado esa cantidad y ya no puede entrar gente como planta permanente", explicó Madueño.

"Cuando llegamos detectamos que había más de 400 que cobraban sin trabajar y los dimos de baja", precisó Madueño, y aclaró que "hoy son cerca de 450 que cobran 350 mil pesos. Cuando iniciamos gestión cobraban 75 mil pesos y 95 mil pesos algunos, pero los equiparamos y le pusimos un numero más razonable, aun que sabemos que esta plata no resuelve la vida".

Según informó el jefe comunal, la ordenanza indica que no deberían estar más de un año en el programa de capacitación.

"No se destaca el esfuerzo que hace la Municipalidad, porque estamos haciendo un enorme trabajo con el ministro Lucas Castelli. y mucho esfuerzo, con las oficinas empleo, Junín es de los municipios que mejor trabaja en este tema, para que tengan mejor trabajo, y luego se busca dar la posibilidad que puedan trabajar en petroleras y otras empresas", ejemplificó.