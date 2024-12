El tramo del río donde murió un trabajador del Parque Lanín no está habilitado

Los Pozones o Saltos de Caleufú es un lugar altamente promocionado y visitado por turistas debido a su agua con color característico y paisaje único. Sin embargo, no es un lugar habilitado y es escenario de muchos accidentes, incluso personas murieron en este peligroso tramo del río, como lamentablemente ocurrió este domingo con Rodrigo Ocaranza, el hombre que fue arrastrado por la corriente y los equipos de Emergencias no lograron rescatarlo con vida.

El lugar está ubicado a unos 50 kilómetros de San Martín de los Andes. Es un sector del Río Caleufú donde el agua fue erosionando las piedras y dio lugar a túneles y pozones naturales. con gran profundidad.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Meliquina, Alejadro Dellacanonica, relató en Así Estamos, que se emite por Radio Mitre Patagonia, que el reconocido lugar en realidad no está habilitado. "Claramente es muy bonito, el paisaje es hermoso y las aguas son muy coloridas pero tiene formaciones rocosas y espacios encajonados donde se producen pozos, saltos, correntadas y remansos", explicó.

El lugar está ubicado en un sector del río Caleufú.

"Lamentablemente, está muy publicitado pero no está habilitado para el turismo", continuó. Por este motivo, Dellacanonica agregó que para ingresar, no hay senderos señalizados, infraestructura adecuada ni seguridad.

"Todos los años tenemos incidentes con personas en ese lugar", expresó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Meliquina, Alejadro Dellacanonica

Además, el problema no solamente es en el agua, sino que mucha gente se lastima intentando aproximarse al espejo de agua. "La bajada, al no estar habilitada, no tiene pasamanos ni escalones", describió.

A pesar de que el terreno es de una estancia privada, el bombero explicó que "la gente se mete igual". Incluso, muchas veces, los mismos propietarios "dejan un paso para que la gente no les hagan daño y puedan entrar".

A pesar de los peligros por la corriente y las zonas rocosas, mucha gente ingresa para bañarse en el lugar.

En este sentido, desde las autoridades reiteraron las precauciones que se deben tener en cuenta. Los carteles y señalizaciones no están ubicadas al azar, sino que tienen una fundamentación estudiada con el fin de proteger a las personas que disfrutan de la cordillera neuquina.

El trágico hecho que ocurrió este domingo en los pozones

En una tarde de domingo cualquiera junto a su familia, Rodrigo Ocaranza, un trabajador del área de Planificación del Parque Nacional Lanín, fue arrastrado por la fuerte correntada.

Su esposa y su hija lograron salir pero, el hombre con más de 14 años de trabajo en la zona protegida, desapareció en el cauce del río Caleufú. Los bomberos de Meliquina, junto con guardaparques, Gendarmería, efectivos de la Policía y equipos de la Brigada de ICE Lanín activaron un protocolo para buscarlo. El joven murió tras ser arrastrado por la corriente en el río Caleufú.

Sin embargo, no lograron rescatarlo con vida. Desde un helicóptero enviado por la Secretaría de Emergencias, a cargo de Luciana Ortiz Luna, lograron localizar su cuerpo a unos 2,5 kilómetros del lugar del incidente.