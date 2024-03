Peligro en los Pozones de Caleufú: Un vecino casi muere ahogado

La vida y la historia pueden cambiar en un solo instante. A veces no hay opción. La desgracia y la suerte siempre están al pendiente de nuestra existencia. Algo así le ocurrió a Maximiliano Marré, un vecino de 43 años de San Martín de los Andes, cuando de un momento a otro, la alegría y el disfrute de un paisaje paradisíaco casi se transforma en una trampa mortal.

Hace 10 días casi muere ahogado en los conocidos turísticamente como Pozones de Caleufú en la zona de Meliquina, a unos 50 km de la ciudad lacustre. En un posteo en sus redes sociales que se hizo viral en las últimas horas, Marré relató la triste experiencia que le tocó sufrir cuando compartía un hermoso día entre familiares y amigos.

“A modo de prevención hago este posteo y a pedido también de varias personas que se enteraron de mi desgracia con mucha suerte. El día domingo 18 de febrero estábamos con un amigo, su hijo, mi hijo y muchísimas personas más en los hermosos Pozones de Caleufú”, contó Marré.

Siguió diciendo que “la mayoría va allí a tirarse al agua. Yo fui un poco más arriba de la Cascadita que hay para justamente pasar por el torrente de la cascada y en la mitad me succiona una corriente hacia abajo y me deja atrapado y atascado en un agujero de la piedra”.

Los Pozones de Caleufú en Meliquina

Interminables segundos de terror y desesperación

El joven sanmartinense aún no sale de su asombro y la increíble suerte que tuvo. En ese contexto siguió describiendo la situación en su publicación virtual. “Quedé debajo de la piedra, muy oscuro a unos 2 metros de profundidad y sin poder hacer casi nada por la presión del agua”, contó Marré. A continuación mencionó que “no sé cómo hice pero logré pasar por el agujero y salir del otro lado de la piedra, bastante desorientado, golpeado y raspado por la presión del agua que me hizo rebotar por todos lados”. Según lo expresado estuvo unos 30 segundos sumergido y atrapado debajo del agua. Sus amistades y turistas percatándose de la situación se llenaron de preocupación y de un susto tremendo al notar que no aparecía. “En lo que pasó de ser una "boludez" en menos de un segundo estaba en una situación bastante comprometida y grave”, reflexionó,

La flecha marca el lugar exacto del incidente.

Marré en su posteo contó que es nacido y criado en San Martín de los Andes, por lo cual considera que se ha metido en todos los lagos y ríos de la zona. “Siempre confiado en mis "experiencias" nunca me imaginé vivir una pesadilla así”, lamentó. Asimismo advirtió a todos diciendo: “Cuídense, no se confíen. Yo hoy puedo contar la historia, que hubiese sido una tragedia que gracias a Dios no lo fue”. Por último manifestó desconocer la existencia de cartelería de prevención, al menos en el lugar del Remanso no la hay. Acompañó su posteo con una foto del lugar exacto del acontecimiento que le tocó lamentablemente experimentar.

Contado en primera persona

Maximiliano Marré en contacto con Mejor Informado contó en primera persona las sensaciones vividas. “A ocho días de la experiencia sufrida fue mi cumpleaños, por eso considero que fue un festejo doble ya que en aquella jornada gracias a Dios volví a nacer”, sostuvo el joven.

Respecto al suceso vivido contó que “no fue ninguna locura ni nada de eso. Fue en un lugar bastante tranquilo donde va mucha gente pero bueno se ve que tuve la mala suerte de que me succionara un sifón de agua por un túnel que había en las piedras”. Agregó que “munca perdí la calma. No me desesperé en ningún momento pero sí cuando quedé atrapado debajo de la piedra y no me podía mover. Por suerte me pude acomodar en dirección donde me tiraba el agua y bueno ahí me solté y dije que sea lo que Dios quiera y por suerte salí a la superficie para alivio mío y de todos”.

En la entrevista Maximiliano contó que en años anteriores sucedió un hecho similar pero con consecuencias trágicas. “En esta zona hay muchas piedras bastante erosionadas por el agua y se forman pequeñas cavernas que se pueden transformar en una trampa mortal si la misma agua te lleva a esos difíciles lugares”, apuntó el joven. Para finalizar mencionó que “esos agujeros cuando hay mucha agua es prácticamente imposible verlos, por esta razón con este testimonio pretendo generar conciencia y que todos puedan tomar las precauciones antes de tirarse a los pozones”.