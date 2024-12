Abuela de Fabiola Yañez: "Cuando vi las fotos de mi nieta con la cara golpeada, me desesperé"

Mientras avanza la investigación de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, en Río Negro, la abuela de la exprimera dama Fabiola Yáñez sigue las novedades por la televisión. Violeta Verdugo de Yáñez tiene 83 años y vive en la zona norte de General Roca. El jueves, por primera vez, compartió con Mejor Informado la intimidad de su hogar en barrio Nuevo.

El 6 de agosto pasado, Yáñez denunció al expresidente y expareja Alberto Fernández por presuntos hechos de violencia de género hacia su persona. La denuncia comenzó con un peritaje que el Poder Judicial hizo del celular de la secretaria de Alberto Fernández, durante la investigación de una causa por supuestas contrataciones irregulares de seguros con fondos del Estado Nacional durante su gobierno. En el celular se encontraron chats entre Yáñez y la secretaria relatando episodios de violencia de género cuando ambos vivían en la Quinta de Olivos. Ante la denuncia, el juez dictó una orden de restricción y le prohibió salir del país al expresidente.

“Fabiola es mi hija del alma, yo la crie y le daba la manadera porque su mamá, mi hija Miriam, trabajaba todo el día en el galpón de empaque”, contó Violeta.

La abuela no olvidará jamás cuando vio por los medios a su nieta con moretones en su rostro tras la denuncia contra el expresidente.

Violeta muestras las fotos donde se la ve a Fabiola con sus hermanas y su madre Miriam.

Fabiola Yáñez nació en Villa Regina el 14 de julio de 1981 e hizo sus estudios primarios en el colegio María Auxiliadora de General Roca pero por el trabajo de su padre vivió en la provincia de Misiones y en las ciudades santafesinas de Rosario y San Lorenzo. Su padre nunca la reconoció y su abuelo Carlos Yañez le dio su apellido. Se recibió de periodista y además comenzó a actuar a los 19 años en pequeñas obras de teatro en Rosario. En 2013 conoció a Alberto Fernández cuando le realizó una entrevista para su tesis sobre la relación interdiscursiva entre el diario Clarín y el gobierno de Néstor Kirchner. Al año siguiente comenzaron su noviazgo. El 11 de abril de 2022 nació el hijo de ambos, Francisco Fernández Yáñez.

“Cuando me enteré de la denuncia y vi las fotos de ella con la cara golpeada me desesperé. No pude dormir, tuve que tomar calmantes”, relató la mujer a Mejor Informado.

A los pocos días, Fabiola se puso en contacto con su abuela. “Me llamó, me dijo ‘mamá no se preocupe, estoy bien en España con mi hijo´. Me envió una foto por el celular, el nene me decía "chau abuela”, recordó.

Violeta mostró la intimidad de su hogar.

“No le quise contar lo que estaba pasando para que no se pusieran mal. Yo quiero cuidar a toda mi familia por eso no les he dicho nada”, le expresó Fabiola a su abuela. Para el Día de la Madre también se comunicaron con ella. “Me llamaron por intermedio de mi yerno que está en Misiones. Me mando un saludo”, contó.

El amor por su nieta y su resentimiento contra Alberto Fernández

Violeta contó que cuando su hijo mayor estaba internado con cáncer en Buenos Aires, Fabiola lo fue a ver. “Llegó con todo el protocolo de seguridad, le agradecí en el alma que lo haya visitado”, relató.

La vecina mencionó que cuando su nieta se convirtió en la primera dama nunca pudo tener una comunicación fluida con ella. “Mi hija Miriam me dijo que había un protocolo y no podía hablar siempre con ella. Me comunicaba con su mamá y lo primero que le preguntaba era cómo estaba Fabiola”, expresó conmovida.

Violeta recuerda a su esposo Carlos que falleció durante la pandemia de Covid.

Para Violeta gran parte de la distancia que hubo con Fabiola durante el periodo presidencial fue responsabilidad de Alberto Fernández. “Jamás hable con Fernández, pero tenía resentimiento contra él porque vino a Bariloche, a Roca a entregar viviendas y no fue capaz traer a Fabiola para que viniera a verme”, expresó.

Sin embargo, ella no duda del amor de su nieta. Incluso confesó que nunca quiso cambiar el apellido de su abuelo. “Mi papá siempre fue Carlos Yáñez”, recordó que le dijo la exprimera dama cuando era adolescente.

La vida de Violeta en el extremo norte de Roca

Violeta llegó de Chile con su esposo Carlos Yáñez primero a Villa Regina donde nació Fabiola y luego se mudaron a General Roca. Allí la exprimera dama vivió hasta los 12 años hasta que se fue con su mamá y su padrastro a Misiones.

La vecina de 83 años continúa su vida en barrio Nuevo, en la zona norte y en su cuadra muchas veces tiene que lidiar con la inseguridad.

“Se escuchan balazos, la droga anda mucho por acá. Hasta me apedrearon la camioneta que me dejó mi esposo Carlos antes de fallecer”, comentó.

Violeta vive de su jubilación y sufre de artrosis en sus huesos.

Su hijo Cristian siempre está al pendiente de ella y comparte su casa también con una estudiante a la que le alquila un departamento.

Violeta vive de su jubilación y sufre de artrosis en sus huesos. Por esto lee un libro de reumatología para saber cómo aliviar un poco su enfermedad. Además sufrió algunas fracturas en la rodilla y cadera. Algunos dedos de su mano no los siente por una caída que tuvo en Chile.

Todos los sábados participa de la misa en la capilla del barrio, es una católica devota.

“Muchos en la capilla me dicen mamita. Me manejo en colectivo porque no sé manejar. Cuando está mi hijo en casa salgo en la camioneta”, contó.