Podría cambiar el panorama de paros en las escuelas

Este martes trascendió que el gobierno de Javier Milei retomaría la senda de declarar como esencial al servicio educativo. La noticia comenzó a comentarse en las principales redacciones periodísticas, después de la reunión del gabinete nacional. La calificación de "esencial" para la educación es fuertemente vinculante con la modalidad de paros docentes. No afectará el derecho a la huelga, pero sí lo condicionará a mantener las escuelas abiertas.

El tema resurgió justo en la coyuntura del pronto comienzo del ciclo lectivo, y mientras el gobierno cortó sus aportes al fondo nacional de financiamiento educativo, con el simple argumento de que "no hay escuelas nacionales, sino provinciales"; en paralelo, la CTERA y otras representaciones sindicales docentes avisaron que, de mantenerse esa tesitura, irían al paro y las clases no comenzarían, al menos para ellos.

La esencialidad del servicio educativo estaba contenido en el DNU de Milei, y forma parte del ADN inicial que ha caracterizado a su incipiente gestión. En Neuquén, el tema no es nuevo, y se ha debatido antes. Durante el gobierno de Jorge Sobisch, se intentó, sin conseguirlo, aplicar el criterio de esencialidad, comparándolo con el que se aplica para los servicios de salud pública. "Los maestros -se dijo entonces- deberían hacer sus paros como si trabajaran en hospitales. Así como los hospitales no cierran cuando hay paro, las escuelas no deberían cerrar por una huelga".

El tema provocó una fuerte resistencia sindical, a tal punto que desde el gremio docente se impulsaron consignas en sentido contrario a las generadas por aquel gobierno, y se habló específicamente que había que "cerrar las escuelas" para poder mejor defender los derechos de la "comunidad educativa". Hubo, incluso, piquetes para cerrar y contra-piquetes para abrir. Si la cosa no pasó a mayores, fue porque ocurrió el asesinato de Carlos Fuentealba, y ese trágico hecho cambió todo el escenario.

Más tarde, ya con el gobierno de Jorge Sapag y Ana Pechén, se impulsó y se sancionó la Ley de Educación neuquina. En ese debate, se incluyó la declaración de "esencial" para el servicio. Pero, en el afán de conseguir consensos, fue dejada de lado y no figuró en el texto de la norma legal, que actualmente rige la educación en la provincia.