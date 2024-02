Guagliardo: "Es probable que podamos llegar a un acuerdo"

Este martes 20 de febrero inicia la mesa salarial entre el Gobierno de la provincia de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). La negociación se da en un clima de máxima tensión entre las provincias y el Estado Nacional por el recorte a partidas destinadas a educación, como así también en un contexto provincial muy complejo por los déficits en las cajas estatales.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, habló con "La Primera Mañana" por AM 550 y comentó que "siempre fueron difíciles los comienzos" pero acotó que el 2024 tiene atenuantes "inesperados" como el "corrimiento del Estado Nacional" en el sostenimiento de parte del presupuesto en infraestructura, mantenimiento, comedores y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

"Nos pone en un escenario del inicio del ciclo lectivo que no esperábamos", sostuvo Guagliardo y alegó que el año "no va a estar exento de conflicto". A su vez, comentó que el próximo jueves hay un congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) por la no convocatoria a la paritaria nacional y la falta de recursos en las provincias. "Esto complica el inicio del ciclo lectivo", alegó.

Asimismo, lamentó que "esta sea la situación" y detalló que en Neuquén el conflicto con Nación se ve tanto en salarios (el 8% del salario de los docentes iniciales son fondos nacionales) como en infraestructura, en donde se habían planificado tanto jardines de infantes como la construcción y mantenimiento de EPETs en Chañar, Añelo, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Neuquén Capital y Zapala.

Pero, si bien las clases a nivel nacional están estipuladas para este 26 de febrero, en Neuquén se fijaron para el 4 de marzo . "Iremos con la mejor buena voluntad para poder hacer los planteos", indicó Guagliardo y agregó: "Es probable que nosotros (y ojalá así sea) podamos llegar a un acuerdo con el gobierno provincial y poder comenzar el ciclo lectivo la fecha que estaba prevista".

Entre los requerimientos por parte del sindicato, plantearán el recupero del 7% por el aumento en el aporte al ISSN, la actualización por el IPC y el tema inflacionario. "Necesitamos recomponer el salario, el porcentaje es a discutir", concluyó.