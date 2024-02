Violó la restricción, se acercó a su ex y ella se defendió

La falta de lógica existe en cualquier ámbito y la Justicia rionegrina no está exenta. A una víctima de violencia de género se le inició una causa judicial por las heridas que le provocó a su ex en plena defensa por un nuevo ataque. El hombre tenía una orden vigente que le impedía acercarse a la mujer, pero esto no le importó, fue a la casa de ella, la agredió y terminó internado. Ahora la víctima deberá defenderse en los estrados judiciales.

Las medidas cautelares son comunes en los casos de violencia de género. Los jueces entienden que es una buena decisión ordenar la restricción de acercamiento del violento a la víctima. Sin embargo su efectividad es cuestionada porque se multiplican los casos en que esa prohibición es violada y la mujer vuelve a padecer el hostigamiento y los golpes .

Anoche, en el hospital de Villa Regina debió ser atendido un hombre de unos 30 años, que presentaba un profundo corte en el sector derecho de su pecho. Los médicos dieron aviso a la Policía y pocos minutos después se conoció que había sido atacado por su ex con un vidrio.

El hecho había comenzado casi una hora antes, cuando el hombre llegó a la vivienda de su ex, pese a la restricción de acercamiento vigente. Poco le importó desobedecer una orden judicial, increpó a la mujer y comenzó a golpearla como acostumbraba cuando vivían juntos. Pero esta vez fue distinto, porque la mujer se defendió.

De acuerdo con la información suministrada, en pleno ataque del violento contra su ex, entre los forcejeos, se rompió un vidrio. La mujer no dudó y para salvar su vida tomó un trozo del piso. Se defendió de los golpes que le propinaba el hombre y así le provocó un profundo corte en el pecho.

Al ver que la herida era muy grande, el hombre decidió terminar con el ataque a su ex y se retiró de la vivienda. Pocos minutos después llegó a la guardia del hospital de Regina, donde le suturaron la herida y quedó internado en observación por la gran cantidad de sangre que perdió.

Desde la guardia del hospital le dieron aviso a la Policía y los efectivos de la Comisaría 5° que arribaron al lugar comprobaron que se trataba de heridas importantes, por lo que le dieron intervención a la fiscalía descentralizada de esa ciudad, que inició una causa contra la mujer "lesiones graves por arma blanca".