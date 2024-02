Neuquén no cortará el envío de gas y petróleo

El referente gremial del Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, adelantó que no paralizará la producción petrolera ni tampoco la actividad en la cuenca neuquina. En una nota brindada a Ecojournal, dijo que "no desconocemos la legitmidad del reclamo, pero es un conflicto que debe resolverse por los canales correspondientes, ya sea por la política o directamente en la justicia". Estas declaraciones toman relevancia, si se tiene en cuenta que los gremios petroleros tienen incidencia en la decisión de cortar o no el suministro.

De ese modo, Rucci se corrió del epicentro del conflicto político entre el presidente, Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien amenazó con paralizar el miércoles de la semana pasada la producción de hidrocarburos, si el Gobierno Nacional no accede a enviar los fondos coparticipables que reclama la provincia.

La diatriba entre Torres y el Gobierno Nacional contó con el aval de gobernadores patagónicos. Por eso se habló de que, en solidaridad con Chubut, el resto de los sindicatos petroleros también iba a adherir el plan de lucha impulsado por el mandatario provincial chubutense. Sobre esto, un colaborador directo del secretario general de otro sindicato petrolero dijo: “Esto desarma todo (en referencia a la posición neutral adoptada por Rucci). Chubut puede ponerle la liturgia y marquesinas, pero lo realmente determinante en este conflicto es qué posición toma Neuquén. Si Rucci no está dispuesto a afectar la producción de Vaca Muerta, Torres queda aislado”.

En una entrevista concedida a "La Primera Mañana" en AM550, Rucci ahondó: "Tiene que haber una negociación política, no puede ser que no puedan acordar el presidente de la Nación con los gobernadores. Creo que acá hay que dejar de lado la soberbia, las peleas que no conducen a nada. Con estas metodologías de imposición y tomar este tipo de acciones no es la correcta en un país que transcurre en la democracia. Además, agregó que "los gobernadores tienen legitimidad, defienden sus recursos, el Estado tiene que entender que esto es así y tenemos que llegar a un acuerdo".

Cuando fue consultado sobre el apoyo inicial de los gobernadores patagónicas a Ignacio Torres, el referente gremial puntualizó: "Creo que se tienen que respetar las autonomías de las provincias. Los recursos son de estas, pero me parece que no es cerrando grifos y llevando a un extremo la discusión". Posteriormente, dijo que "cada referente gremial del sector petrolero tiene que velar por sus intereses, a sabiendas de que existen compañeros que esperan el crecimiento de la producción y de las inversiones".

Luego, Rucci dijo que confía en que "los gobernadores de Neuquén y Río Negro estarán a la altura para discutir estos temas con el objetivo de defender los derechos de la provincia. No vamos a paralizar la producción porque es un asunto que lo debe resolver la política".