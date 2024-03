Gobierno: Las mujeres policías deben ser incluidas a pleno

El gobernador de la provincia Rolando Figueroa, intimó a que "en diez días" le entreguen el proyecto de ley orgánica de la policía del Neuquén, que como punto principal debe dejar de invisibilizar a la mujer que cumple tareas en la Institución.

Estaba en época de frenéticas reuniones de campaña, cuando el entonces candidato se enteró que el reglamento que rige a la policía provincial data de la época de la dictadura, y que la mujer no existe en ningún ítem de su articulado, motivo por el cual, muchas veces es víctima de violencia de género.

Fue en ese momento que asumió el compromiso de trabajar para que las diferencias terminen entre quienes optan por dedicar su vida a servir a la comunidad resguardando la seguridad de cada vecino, sea hombre o mujer.

Hoy, durante una jornada de concientización sobre “perspectiva de género y avances en la obtención de los derechos de las mujeres de las fuerzas de seguridad”, Figueroa puso sobre el tapete su inquietud de modificar la Ley Orgánica, y reclamó que aún no tenía en sus manos el proyecto que había solicitado. "Apenas asumí, pedí que consideren específicamente en la Ley Orgánica de la Policía a nuestras mujeres y aún hoy no me han presentado el proyecto ”, agregando que “las cosas han cambiado, tienen que despertarse”.

El gobernador destacó que “Neuquén es una provincia que evoluciona permanentemente y los dirigentes somos fruto de esa sociedad que evoluciona y que nos va requiriendo cambios permanentes, en el caso de la fuerza policial, nuevas soluciones, nuevas formas de mirar el mundo y nuevas formas de combatir el delito”, subrayó el gobernador.

Al respecto, expresó: “espero que muchas más mujeres, de distintas fuerzas, comiencen a ocupar roles fundamentales, porque es la única forma de cambiar”, y sostuvo que “es importante que ustedes, cuando estén trabajando, tengan esa mirada y ese control en defensa de otra mujer que está diciendo que necesita ayuda y tomen la denuncia”.

Manifestó el mandatario la necesidad de “renovar un compromiso con las mujeres, las mujeres que nos cuidan, las mujeres que nos defienden, las mujeres que todos los días toman un rol preponderante en la sociedad”.

En los últimos años, las mujeres han superado el 60 por ciento de los cupos habilitados para ingresar a la escuela de policía, pero también hay un dato muy alarmante, que surgió en el 2022 de un estudio interdisciplinario realizado sobre el clima laboral del personal policial de la Provincia del Neuquén.

Allí quedó plasmada una realidad cada vez más difícil de ocultar :uno de los fragmentos del informe detalla la cantidad de mujeres que fueron encuestadas y que habían sufrido acoso sexual durante su carrera laboral, el resultado fue alarmante: Sobre 247, el 59 por ciento dijo que SI, contra el 41 por ciento que dijo que NO.

"En las mujeres que sufren abortos naturales, usan los certificados como causales de baja, las que se toman los días de duelo por muertes de familiares, las que denuncian violencia son llevadas a plenarios, las que no se dejan abusar les arman expedientes, como ellos saben", decía uno de los duros pasajes del informe.

Esas denuncias que por muchos años cayeron en saco roto, son las que el gobernador Figueroa pretende que sean atendidas y resueltas. además de garantizar todos los derechos laborales. La única forma es que la mujer policía sea visible. La única manera es reformar la Ley Orgánica, y el reglamento interno.

El gobernador les dio diez días para que lo plasmen en papel.