Pago de bonos a docentes será condicionado a dar clases

Este sábado no había sido confirmado oficialmente, aunque la ministra de Educación, Soledad Martínez, lo había adelantado: el gobierno de Rolando Figueroa tiene previsto condicionar el pago de los bonos de 100 mil y 125 mil pesos incluidos en el incremento salarial decretado, a la concurrencia a las aulas de los maestros.

Como se ha informado, el gremio docente ATEN rechazó el decretazo, y convocó a paro de 72 horas, marcha provincial y concentración con permanencia frente a la Casa de Gobierno.

El gobierno avisó que la negociación salarial no será, al menos por ahora, reanudada. Y que, por lo tanto, dispondrá el normal dictado de clases con obligación de asistencia. Ahora, lo que ha trascendido como firme, es que no solo descontará los días no trabajados, sino que también frenará el pago de los bonos, que son pagos no remunerativos, y se entregan como suma fija a titulo de compensación extraordinaria.

"Les serán descontados los días, pero tampoco recibirán los bonos, ya que se agotaron todas las instancias de diálogo", dijo la ministra Martínez en declaraciones a las radios.