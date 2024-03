Empezaron los controles por venta de pescado en Neuquén

En el marco de Semana Santa, la Municipalidad de Neuquén informó que comenzaron con los controles por la venta de pescado en la capital neuquina. Y, en caso de no cumplir con los requisitos y pautas para la venta, la mercadería será incautada.

En este contexto, aclararon que los controles no solamente se realizarán en pescaderías, sino también en todos los comercios habilitados para la venta de pescado.

Al respecto, Viviana Barrerá, directora de Fiscalización; dijo que “en esta época se produce un incremento en el consumo de pescados, aumentando exponencialmente el volumen de comercialización de estos productos”. Y, explicó que el área de Calidad Alimentaria de la subsecretaría de Comercio desarrollará desde este jueves 21 y durante los próximos días, controles en los comercios habilitados con el fin de garantizar se cumplan las medidas de seguridad alimentaria.

“En la ciudad de Neuquén se encuentran autorizados unos 60 establecimientos -entre hipermercados, supermercados y pescaderías- donde principalmente se comercializa pescados y mariscos congelados”, detalló la funcionaria. “Además se pueden autorizar a carnicerías que lo soliciten, bajo las medidas de higiene requeridas”, sumó.

Además, detallaron las siguientes recomendaciones al momento de hacer la compra:

•En el recorrido de las compras, dejar para último momento la elección del pescado y regresar inmediatamente al domicilio para evitar perder la cadena de frío.

• Verificar que sean productos frescos. Los pescados se reconocen por sus ojos brillantes, agallas rojas, pigmentación viva y brillante, carne resistente a la presión (no debe desarmarse si se aprieta) y olor a mar o algas, sangre roja y brillante (si el pescado no está fresco, el color se vuelve marrón pardo).

• Los mariscos con concha (como choritos, almejas y machas) deben estar vivos al momento de comprarlos y eso se nota cuando la concha está semiabierta y se cierra al contacto con los dedos.

• En cuanto a latas de conservas, verificar fechas de vencimiento evitar el consumo de aquellas que presenten abolladuras o estén hinchadas.

Al momento de la conservación y el consumo:

• Mantener el pescado siempre refrigerado. Ubicarlo en la parte más fría de la heladera no más de 1 o 2 días. En el freezer dependiendo de la variedad se conserva entre 3 y 6 meses, los mariscos, unos 12 meses

• No descongelarlos a temperatura ambiente (hacerlo en la heladera), evitar descongelar y volver a congelar.

• Una vez preparados, consumirlos lo antes posible.

Se recomienda consumir los pescados bien cocidos, especialmente en el caso de los grupos más susceptibles de la población: embarazadas, niños, ancianos e inmunosuprimidos.

Al momento de la preparación lavarse muy bien las manos y evitar la contaminación cruzada.