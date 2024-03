Vecinos están hartos de la acumulación de basura en Plottier

Los vecinos de Plottier están cansados de lidiar con la inmensa cantidad de basura que rodea las calles de los barrios. Este problema no tiene solución desde hace años, por eso la gente de esa localidad reclamó por una mejora sustancial del servicio de recolección. El camión recolector pasa cada tres o cuatro días, en algunos sectores más espaciado y a veces pasa pero no se lleva toda la basura. En este verano, los vecinos denunciaron que el camión no levanta todas las bolsas, hay cuadras que las saltean y dejan los canastos llenos de basura.

Debido a esto, los vecinos decidieron levantar la basura por sus propios medios con vehículos o camionetas para solucionar momentáneamente la situación que viven. No solamente tuvieron que hacerse cargo de sus propios desechos, sino que tuvieron que hacerlo con los residuos que dejan los demás a la intemperie.

Son muchos los vecinos que en las redes sociales reflejan la lamentable situación con la que deben convivir. "Lamentablemente la gente es mugrienta tiran los residuos donde quieren y el municipio poco acompaña si no pasan los camiones recolectores por los barrios tampoco", expresó un vecino. Otro sugirió la colocación de cámaras para multar a los propietarios de los vehículos que arrojan esa basura.

Una vecina que vive cerca de las calles Sapag y Mosconi expresó "cada vez que pasó por ese lugar no dejo de sentir pena con una mezcla de bronca al darme cuenta que todo sigue igual, que más allá de trabajadores (yo los he visto varias veces) que se ocupen de la limpieza, personas ajenas a ello lo utilizan como espacio para arrojar basura de cualquier tipo".

En su momento, el concejal y secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Plottier, Carlos Ponce, habló de esta situación y afirmó: "La recolección de residuos está en una situación de emergencia. En algunos sectores pasa una vez por semana, en otros con más frecuencia, pero no está organizado para lo que requiere la ciudad por la cantidad de habitantes que rondaría en los 80 mil, deberíamos tener de ocho a diez camiones, más los camiones de patógenos y hoy la ciudad tiene cinco y funcionan tres". Es de destacar que hubo problemas con la recolección de basura en fechas festivas de diciembre de 2023. En ese momento, desde el Municipio explicaron que hubo rotura de dos camiones del área de Servicios Públicos y también justificaron que hubo una falta de administración de los servicios públicos en la administración anterior traducidos en camiones rotos, deudas a quienes lo reparan y facturas millonarias de alquileres.

Hace unos días, el actual intendente de Plottier, Luis Bertolini, confirmó que el servicio de recolección de basura se garantizará en toda la localidad con la disposición de contenedores, debido a que hay unidades que están siendo reparadas. En ese sentido, reiteró que no tercerizará el servicio y que las tareas continuarán a cargo del equipo municipal. Sobre la cuestión de la basura, Bertolini señaló: “Declarar la emergencia en este tema tan crucial como lo es la basura nos permite a nosotros tener más herramientas, nos facilita el pedido de leasing o el pedido de compra directa de camiones”. Mientras tanto, indicó que la “solución inmediata son las bateas y los contenedores” y afirmó que se está trabajando en la compra de unidades ya que “la recolección es un servicio que el vecino tiene que tener en la puerta”.

Ante este escenario, el Municipio dispuso la colocación de 13 contenedores en puntos estratégicos de la ciudad hasta que se regularice la situación de los camiones recolectores en los barrios Pepe Mujica, 109 Viviendas, Bardas Soleadas, 103 Viviendas, El Ceibo/El Bosque, 106 Viviendas/BPN, Los Alamos, Unión, 127 Hectáreas, 2 de Abril, La Esperanza, 108 Viviendas y Jorge Aguila.