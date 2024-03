Sin respuesta salarial, empleados judiciales van al paro

Los trabajadores nucleados en SEJUN (Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén) se reunieron en asamblea provincial donde le exigieron al Tribunal Superior de Justicia una convocatoria urgente a mesa de negociación salarial para que haya una propuesta de recomposición salarial. Al mismo tiempo, acordaron exigir la recuperación salarial sea a través del mecanismo de IPC mensual y anual, exigiendo que la pauta contemple el mes de enero de 2024.

En diálogo con "La Primera Mañana" en AM550, el secretario general de SEJUN, Claudio Salazar, contó: "Tuvimos dos reuniones, pero no pudimos avanzar. Según pudimos saber, el Tribunal no está en condiciones de hacer una propuesta y nos preocupa que no tengamos recomposición salarial en febrero. Ante esto, armamos un plan de lucha". Además, agregó que "Nos urge una respuesta, máximo si se tiene en cuenta que la inflación de febrero se ubicó en un 24%".

Por la falta de respuesta salarial, el Sindicato de Empleados Judiciales resolvió tomar varias medidas de fuerza. Este viernes se suman al Paro Internacional de Mujeres participando de las actividades impulsadas por el Sindicato; el lunes y martes próximo asambleas en lugares de trabajo y el miércoles paro por 24 horas y movilización al TSJ. En Neuquén Capital habrá retiro a partir de las 9.30.