Varados en Escocia analizan denuncia contra organizadoras del viaje

"El viaje de los sueños se convirtió en una pesadilla", explicó María Lorena Salazar, una de las 55 integrantes del grupo de turistas de Neuquén y Río Negro, que denunciaron que fueron estafados en un viaje por distintas ciudades europeas y quedaron varados en el continente. Mientras que algunos de los argentinos lograron volver a la región, otros decidieron permanecer allá e intentar recuperar algo del viaje que habían pagado.

Lorena es una vecina de Cinco Saltos que viajó con amigas en el tour que combinaba actividades turísticas y culturales, junto a otras personas oriundas de la localidad rionegrina como también de Catriel, General Roca, Villa Regina, Zapala y Cutral Co. Comentó a Mejor Informado sobre la situación adversa que atravesaron y cómo debieron organizarse día a día. “No tuvimos un solo día de descanso, sufrimos un estrés terrible”, mencionó.

Actualmente, está en Atenas, Grecia junto a dos amigas y el martes 29 de julio tienen el regreso programado a Argentina. "Teóricamente, era un vuelo directo por Air France a Buenos Aires, pero lo que conseguimos a último momento fue con una escala de siete horas en Barcelona", explicó, quien también adelantó que perdieron la conexión del vuelo que las llevaría de Buenos Aires a Neuquén. De este modo, esperan llegar el 31 de julio a su ciudad natal.

Lorena y otras vecinas de Cinco Saltos aguardan en Atenas, Grecia para volver a Argentina.

El viaje fue promovido y organizado desde Catriel por Liliana Silva, una reconocida profesora de inglés de esa localidad que tiene un instituto llamado Live Up Trips, en conjunto con Lorraine Weston, directora de la escuela Simply English, de Edimburgo, Escocia.

Tras semanas de espera, Lorena y sus amigas no se rindieron ante la posibilidad de cumplir con su sueño. Si bien Silva, insistió desde el primer momento de que vuelvan lo antes posible al país, las vecinas de Cinco Saltos tuvieron que solucionarlo por su propia cuenta. “Nunca se acercó a las opciones que queríamos nosotros”, expresó.

"Nos vamos a reunir para hablarlo", comentó Lorena, sobre qué van a hacer cuando vuelvan a Argentina.

La comunicación con Simply English también fue complicada. "No podíamos esperar a que ellos digan que si y después no, siempre era mañana", describió Lorena, quien se organizó con los otros turistas del viaje y priorizaron a aquellas personas del grupo que no tenían un pasaje de vuelta. Gracias a su insistencia, lograron que el instituto escocés pague un porcentaje de los pasajes a aquellos que no los tenían.

Por último, Lorena no precisó si realizará una denuncia contra las organizadoras del viaje. "Nos vamos a reunir todo el grupo para hablarlo", explicó.