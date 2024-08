Una turista porteña hacia culipatin y se fracturó dos vértebras: el descargo

En los últimos días, una situación que ocurrió en el parque de nieve Primeros Pinos comenzó a cobrar relevancia. Según trascendió, una turista de Buenos Aires se fracturó dos dos vértebras después de deslizarse en culipatin y caer en un pozo.

En redes sociales, Zoe, la turista de 24 años, contó que llegó a la ciudad el pasado 4 de agosto a visitar a familiares en Zapala. El martes 6 decidió ir de excursión a conocer el parque de nieve.

“Lleve un culipatin, me cobraron la entrada y me tiré de donde ellos tiene el lugar para tirarse. Cuando me deslice, me caí en un pozo que tenía la pista y reboté. Me quebré dos vértebras de la columna”, expresó en un video.

uD83DuDDE3 EL DESCARGO DE UNA TURISTA AL ACCIDENTARSE EN PRIMEROS PINOS | Una turista porteña hacia culipatin y se fracturó dos vértebras. La mujer denunció que no recibió la atención adecuada y tuvo que regresar a Zapala en taxi.



La joven denunció que tras el hecho no recibió la atención adecuada del personal de salud que allí se desempeña y que como no había ambulancia para trasladarla se tuvo que volver en taxi hasta el hospital de Zapala.

“La enfermera me dijo que me levantara porque tenía una quebradura, pero nunca llamaron una ambulancia. Me hicieron que me vaya con el taxi que llegue, que me estaba esperando”, sostuvo.

Actualmente, la joven se encuentra internada en el hospital local, y comunicó que realizó el video para visibilizar la gravedad de la situación.

“No me puedo levantar, no puedo sentarme. Tengo que volver a San Nicolás, mi vuelo sale el domingo, pero no voy a poder tomarlo. En mi ciudad no voy a poder trabajar no sé por cuánto tiempo, me arruino la vida ir al parque. No me ayudaron. Luego les mandé un mensaje, contacto lo que había pasado y me bloquearon”, manifestó.