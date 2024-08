El barrio que se quedó sin placera por miedo a la inseguridad

Una mujer que trabajaba de placera en el barrio Huiliches de Neuquén dejó su trabajo por la inseguridad. Según relataron los vecinos del barrio, la mujer fue víctima de un robo durante la semana pasada, y ante el miedo no volvió a trabajar.

Los vecinos manifestaron que los robos y asaltos son frecuentes en el barrio y que las autoridades provinciales, municipales y policiales no brindan una solución a la problemática y se excusan diciendo que el personal está abocado a la búsqueda de Luciana Muñoz. En declaraciones a Mejor Informado una vecina manifestó: “es un lindo barrio, pero ahora vivimos como en una villa”, expresó.

Flavia Romero, presidenta de la comisión vecinal del barrio Huiliches, se reunió este miércoles con autoridades de la Comisaría 21 para solicitar por mayor presencia policial, más móviles para el barrio y que reparen las cámaras se seguridad públicas que no funcionan. Además, comunicó que están juntando firmas para presentar una nota al ministerio de Seguridad durante la próxima semana.

“Estamos pasando por situaciones bastante dramáticas. Ya no es solo un robo de celulares en la calle, ahora ya ingresan a nuestras casas, nos roban nuestros autos. Nos sentimos vulnerables en ese sentido ya que hacen un trabajo de logística. No podemos sentirnos libres cuando salimos de nuestras casa, tenemos temor de que esto se agrave más si no se le da una solución. No creemos que requiera de una gran cantidad de inversión”, expresó.

El último robo que ocurrió en el sector provocó que la mujer que trabajaba en la plaza del barrio abandonara su trabajo por la inseguridad. El lunes de 5 de agosto un hombre intentó robarle la moto en la que se movilizaba a punta de pistola, los vecinos fueron quienes detuvieron al ladrón hasta que llegó el personal policial. Esta situación llevó a que la mujer dejara de trabajar en el barrio y que la plaza quede en estado de abandono.

En otra ocasión le robaron a adolescentes el celular mientras caminaban por la vía pública. También la biblioteca popular del barrio fue víctima de un robo en el cual se llevaron elementos que estaban previstos a ser instalados en la biblioteca como parte de su remodelación.