Tras ser estafados, estudiantes juntan dinero para concretar su viaje de estudios

Los alumnos del colegio 268 de El Bolsón no se resignan a perder su sueño por una mala acción de una madre quien era la tesorera del viaje de estudios programado para fin de año a Las Grutas, pero que no puede explicar aún qué hizo con los $5 millones recaudados.

En diálogo con el Noticiero Central de Canal 24/7, María, mamá de uno de los alumnos de la institución comentó que hasta el momento no han podido recuperar el dinero recaudado en una primera instancia.

Indicó que la suma que calcularon entre los padres y que fue denunciada en la justicia asciende a $5 millones, los cuales fueron recaudados con mucho esfuerzo, con bingos, ventas de comidas y otras actividades.

“Para ese momento al grupo de padres nos parecía como muy cómodo esta persona, porque realmente se encargaba de todo, de todo lo que involucraba el dinero. Se encargaba de los pagos, de todo, y nos sugirió tener una cuenta Naranja X”, comentó María.

Dijo que los problemas iniciaron cuando quisieron hacer la reserva del hotel hace un mes atrás y comenzó a poner un sinfín de excusas que comenzaron a llamar la atención.

“Esta persona fue citada, fue presionada porque ella siempre con excusas, de que se me rompió el teléfono, de que me pasó esto o aquello o lo otro, no nos daba los números reales de lo que habíamos recaudado”, recordó la mamá que está impulsando una nueva colecta.

En medio de todo este contexto, pero sin perder de vista el sueño de los alumnos por concretar el viaje, iniciaron una nueva colecta que ya lleva recaudado $3,5 millones y que sigue sumando voluntades para poder concretar este sueño.

“Empezamos con una colecta solidaria. La comunidad, la verdad, que nos está ayudando un montón. Llevamos recaudado 3 millones y medio casi hasta el momento. Tuvimos noticias del tren patagónico que nos van a hacer un descuento del 50% en los pasajeros. Conseguimos también un traslado de Bolsón a Bariloche sin costo para las familias”, indicó esperanzada sobre los avances obtenidos.

“Y nosotros, la familia, vamos a seguir trabajando, haciendo ferias, una venta de sorrentinos, tenemos una matiné, un bingo. No vamos a bajar los brazos y los chicos van a poder viajar en diciembre”, concluyó María.