Luego del bajo acatamiento, ATEN vuelve a parar por 72 horas

Luego de las 48 horas de paro realizado la semana pasada en rechazo del incentivo salarial establecido por el Gobierno Provincial, los docentes nucleados en el gremio ATEN iniciarán este martes una nueva medida de fuerza que se extenderá por 72 horas.

Además del rechazo al pago diferenciado para los docentes que solo tomen licencia tres días por trimestre, ATEN reclama un incremento en las partidas de refrigerio y comedor como también el cumplimiento de los acuerdos confirmados en la mesa técnica.

El beneficio del incentivo docente que rige en Neuquén es automático y se otorga a aquellos docentes que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre (y, dentro de ellas, dos por mes) que cobrarán un adicional equivalente al 15% de la asignación del cargo. Hasta el momento, de 27.473 docentes neuquinos, solo 17 realizaron la gestión.

El paro de 48 horas de la semana pasada tuvo, según el Consejo Provincial de Educación (CPE), una baja adhesión, que osciló entre el 40 y 45% de promedio, en algunas localidad no superó el 30%, aunque desde el sindicato señalaron lo contrario. "El nivel de adhesión oscila entre el 40% y el 45% en el promedio de toda la provincia", indicaron desde el CPE. Agregaron que en algunas localidades las clases se desarrollaron "prácticamente con normalidad".

Para este martes, ATEN convocó a organizaciones sociales y barriales a sumarse a la conferencia de prensa y charla durante la permanencia que harán en Casa de Gobierno con el claro objetivo de tener mayor fuerza para llevar adelante esta medida ante la escasa adhesión reflejada la semana pasada.

Durante el plenario de secretarios generales del 24 de julio pasado, ATEN decidió que este miércoles 7 de agosto haya una movilización provincial en la capital neuquina y para el jueves acciones en el CPE y distritos en cada jurisdicción. Además pidieron la renuncia de la ministra de Educación Soledad Martínez y que no se descuenten los días de paro.

Desde ATEN consideran que esta ley se aprobó de manera exprés y denunciaron que no se respetaron los plazos necesarios para discutir la misma. Es por ello, que el plenario mostró su rechazo al presentismo y "a la quita de los derechos conquistados en el régimen de licencias".

Fuentes del Gobierno Provincial aseguraron que se continuarán aplicando los descuentos a los docentes que adhieran a las medidas de fuerza y ya son 10.000 los descuentos revisados sobre los sueldos por los días de paro.

Descuentos y control de asistencia

En este marco de conflicto, el diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, presentó un proyecto en la Legislatura solicitando al Ejecutivo que no se devuelvan los descuentos aplicados a los docentes que vienen realizando las medidas de fuerza. Además, pidió la implementación de herramientas tecnológicas que permitan controlar la asistencia a los establecimientos educativos.

Domínguez pidió al Gobierno Provincial que habilite una página web, “donde las madres y padres de estudiantes, puedan denunciar las ausencias de los docentes, las falencias en infraestructura y que, al mismo tiempo, le permita al personal que quiere cumplir con su trabajo si les han impedido el acceso a los establecimientos, privándolos de su derecho a trabajar y educar”.

“Aplicar los descuentos y no devolverlos se trata de un acto de estricta justicia: día no trabajado, día que no se paga. El derecho a huelga se puede ejercer sin atropellar o vulnerar el derecho a la educación", describió el legislador. Si bien aclaró que los docentes tienen derecho a manifestarse o expresar su disconformidad, "lo que no pueden hacer es violar el derecho que tienen nuestras infancias y adolescencias de educarse y encima pretender cobrar cuando no trabajan”.

Sobre la instalación de tecnología que permita controlar la asistencia de los docentes a las escuelas, Domínguez precisó que “las herramientas tecnológicas están al servicio de la transparencia y la participación ciudadana, especialmente cuando se trata de velar por el derecho a la educación”.

“A nadie debería preocuparle que se habilite un canal de denuncia, ya que quien cumple con el respeto a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, no se verá afectado", apuntó.

En relación a la cantidad de docentes que renunciaron al incentivo, 17 en toda la provincia, para Domínguez quedó en evidencia que "prácticamente la unanimidad de educadores de nuestra provincia apoyan la medida y solo el capricho corporativo del gremio, que pretende seguir ostentando sus privilegios con prácticas extorsivas, es lo que está detrás de los paros que tanto perjudican a nuestras infancias y adolescencias”