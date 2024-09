Presentaron el libro "Textuales Territorianas" de Juan Chaneton

Juan Chaneton, nieto de Abel Chaneton, periodista y político argentino que ejerció el cargo de intendente de la ciudad de Neuquén entre 1908 y 1911, presentó su libro denominado Textuales Territorianas, con documentos únicos de su abuelo, escritos de Eduardo Talero, Joaquín B. González y Rubén Darío, entre otros.

En diálogo con Mejor de Tarde, con el estudio instalado en la Feria del Libro de Neuquén, el autor de la recopilación de documentos y la editora Karen Mella, hablan sobre esta propuesta e invitan a la sociedad a ser parte de la historia de Neuquén.

Con un stand en la Feria Internacional del Libro, Juan Chaneton, nos invita a poder tomar conocimiento sobre los pensamientos y la construcción de la identidad de este territorio nacional que luego se transformó en la actual provincia de Neuquén.

Los periodistas Pablo Montanaro y Fernando Castro con Juan Chaneton y Karen Mella.

Con el apoyo de Karen Mella en la edición, el sucesor de aquel intendente de la ciudad de Neuquén, asegura que el libro no tiene autor, sino más bien tiene muchos autores y que no se trata de recuerdos sino de documentos holográficos, con la firma y fecha de sus autores.

“Ha sido un trabajo muy duro cuyo merito es de Karen porque es la profesional en materia de edición. Es un libro que no tiene autor o autores, es un libro epistolar habido en la época territorial”, comenta Juan Chaneton sobre su obra.

En ese sentido, agrega “es un libro epistolar, es un intercambio de cartas habido en la época territoriana entre aquellos hombres fundacionales, entre los cuales están...no sólo Abel Chaneton, sino también Eduardo Talero, Cesario Fernández, y hay personalidades de aquella época que no eran de acá, pero que tenían vinculación personal, afectiva, de amistad con Talero y con Chaneton. Me refiero a Alberto Giraldo, hay cartas también de Joaquín V. González, de Rubén Darío”.

De ahí es que radica la importancia de este libro, que hace que el trabajo de compilación de todos estos papeles tome relevancia con documentos inéditos que se dan a conocer.

“Son documentos que tienen más de un siglo de existencia, porque son papeles del siglo XIX y de la primera década del XX, y el trabajo de compilación y edición de todo ese material, tuvo que estar a cargo de profesionales”, indicó Chaneton.

Mirá la entrevista con Juan Chaneton acá:

El autor consideró que “no son recuerdos, estos son documentos hológrafos, es decir, manuscritos, fechados y firmados por sus propios autores”.

Y explicó “los recuerdos suelen ser subjetivos. El que recuerda, recuerda lo que quiere y deja de recordar lo que no quiere recordar. Dice lo que quiere decir y lo que no quiere decir no lo dice. Esto no pasa con este libro que es el documento irrefutable, porque acá está lo que dijo cada uno de los escritores, de los personajes de aquella época. Y por eso el título”.

Dada la importancia de los documentos recolectados, es que este libro toma relevancia como material de consulta de investigadores y promete ser una excelente herramienta para entender los cambios que dieron a la formación de la ciudad de Neuquén llegando a la actualidad de estos 120 años de vida.