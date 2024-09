Dramático aumento de bebés que nacen intoxicados por cocaína

Desde el hospital Castro Rendón alertaron por el dramático aumento de bebés que nacen intoxicados por el consumo de drogas en Neuquén. Entre las sustancias, resaltaron con preocupación el consumo de cocaína.

Mónica Gatti, coordinadora de la red provincial de salud para la Prevención y el Tratamiento del Maltrato y Abuso Sexual en Infancias y Adolescencias en la provincia de Neuquén, detalló en Así Estamos por Mitre Patagonia que en el 2018 hubo 25 nacimientos de niños impactados en su salud por el consumo de drogas de las mamás durante el embarazo y que para este año ya llevan atendidos a 50: es decir, cerca del doble.

"A la medida en que aumenta el consumo de drogas en la población, va a aumentar la problemática de niños nacidos en estas condiciones", dijo Gatti e indicó que esto lleva a una vida comprometida de los bebés, ya que requieren un modo de atención distinta para su desintoxicación, llevando incluso a la inhibición de la lactancia. A su vez, la coordinadora sumó que no sólo afecta a la salud del bebé en el corto plazo, sino que también afecta al futuro desarrollo.

Gatti señaló que se necesitan campañas de prevención de consumo en todas las ramas, pero alertó que desde el hospital ven un aumento en el consumo de cocaína. En este sentido, solicitó además una mayor intervención estatal: "No podemos dejar de observar es que si hay tantas mamás que consumen y hay tanto aumento del consumo, hay muchísima más circulación de drogas en la sociedad".

Por otro lado, aclaró que el consumo no se ve sólo en poblaciones vulnerables, ya que atraviesa toda la sociedad, pero que "si un niño nace en un sector vulnerable, en el cual no están garantizadas las necesidades básicas, va a estar en un doble problema". Asimismo, dijo que en general estos casos ocurren en mamás que no van a los controles de embarazo y cuando se los realizan son más cerca de las fechas del parto.

En lo que va del año ya se registraron 50 bebés afectados por consumo durante el embarazo en el hospital Castro Rendón.

Por último, se refirió a que las estadísticas son sólo de índole pública, por lo que habría que investigar que ocurre en el sistema privado: "Es una problemática que va en aumento".