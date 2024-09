Figueroa: “La coincidencia que todos tenemos es que queremos lo mejor para Neuquén”

“Si hay algo de lo que hemos aprendido los neuquinos en esta etapa es que no hay que mirar las diferencias”, señaló el gobernador Rolando Figueroa en Plaza Huincul y aseguró que es necesario “encontrarnos en las coincidencias”. “La coincidencia que todos tenemos es que queremos lo mejor para Neuquén”, recalcó.

El gobernador desarrolló una amplia agenda de trabajo, acompañado por los intendentes de Plaza Huincul, Claudio Larraza y de Cutral Co, Ramón Rioseco; funcionarios del gabinete provincial y representantes de empresas. Entre otras actividades, se firmó un convenio para el financiamiento de la nueva Escuela 22 y obras de asfalto. También se inauguraron oficinas de Turismo y una sala de arte y exposiciones.

En su discurso, Figueroa destacó que eliminar las diferencias “le ha hecho muy bien no sólo a la política, sino a la ciudadanía”. Señaló que “confluir en hacer las cosas bien es muy importante para defender la neuquinidad, que se defiende absolutamente todos los días”.

Se refirió a los convenios que se firmaron hoy y expresó: “Pavimentar donde nació la historia petrolera de nuestra provincia en aquel 1918 para nosotros es muy importante”.

Recordó el impacto que tuvo la privatización de YPF en la zona y destacó “esta reivindicación que hemos tenido los patagónicos, con ganar la pulseada y que la planta de GNL esté en Río Negro”. “Tantos años nos han postergado desde la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. No íbamos a permitir nuevamente que nos frustren un sueño”, aseveró.

Recalcó la importancia del “esfuerzo de muchos neuquinos” que permitió poder extraer el gas y el petróleo con técnicas no convencionales. “Les quiero contar que eso también lo soñaron y lo gestionaron muchos neuquinos”, señaló y añadió: “Quiero rescatar a una persona en particular que realmente le puso el hombro y militó Vaca Muerta cuando muchos no creían, que es Jorge Sapag”.

“No hay que olvidarse de las personas que han hecho mucho por la provincia”, manifestó y expresó: “Trato de hablar con la gente que más sabe para tratar de disminuir la cantidad de errores que voy a cometer. Muchas de las personas que son hombres de consulta seguramente apoyaron la cabeza en la almohada con todos los problemas de la provincia presentes cada noche. Eso es una experiencia que no se olvida y se puede transmitir”.

Figueroa reiteró que desde el gobierno provincial el foco está puesto en “generar el desarrollo post Vaca Muerta”, para que “no suceda lo que está sucediendo hoy en Chubut, que nadie pensó en qué venía después del petróleo y el gas”.

“Por eso tenemos que invertir bien y para nosotros invertir bien es invertir en nuestra gente, en educación, salud, seguridad, infraestructura y políticas sociales que nos permitan generar una redistribución que tiene que venir de la mano de este Vaca Muerta que algún día se va a terminar”, concluyó.

Los convenios

El gobernador encabezó la firma de un convenio que garantiza los fondos para la construcción de la Escuela N°22 en un predio del barrio Altos del Sur. El nuevo edificio tendrá una superficie de 2.500 metros cuadrados y cuenta con presupuesto oficial de 8.374.203.299 de pesos.

También se firmó un convenio entre las autoridades provinciales y municipales para garantizar los fondos para el desarrollo de la obra de asfalto en el barrio Central, que contempla la repavimentación, bacheo y sellado de fisuras, entre otros trabajos, con una inversión de 2.323.890.000 de pesos.

El gobernador y los funcionarios provinciales acompañaron la firma de acuerdos y convenios del municipio con diversas entidades. En primer lugar, se realizó la firma por la cesión de instalaciones de la empresa YPF (entre ellas, el Centro Cultural Gregorio Álvarez) a la municipalidad.

Luego se rubricó un convenio específico entre la municipalidad y el Instituto Universitario River Plate (IURP) por la apertura de la Unidad de Apoyo Mixto Municipio de Plaza Huincul para el dictado de la carrera universitaria Profesorado de Educación Física.

Inauguración de dependencias municipales

Durante la jornada se llevó adelante la inauguración del nuevo edificio de la Dirección de Turismo Municipal, que se ubica en la Ruta Nacional 22, junto a las esculturas de los dinosaurios Argentinosaurus Huinculensis y Argentinosaurus Carolini. En el acto, el ministerio de Turismo entregó el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable Neuquén 2030.

Luego se realizó la apertura de la nueva Sala de Arte y Exposiciones de la Dirección de Cultura, sobre calle Azucena Maizani y Juan D. Marín de barrio Central. El edificio es parte de la arquitectura histórica de la ciudad.

Desarrollo del sector privado

Durante la visita a la localidad, se realizó un recorrido por la empresa local Transporte Peduzzi SRL, donde se inauguraron las nuevas oficinas administrativas y una sala de reuniones. Se trata de una de las mayores empleadoras de la localidad con una planta activa de más de 500 personas en relación laboral.