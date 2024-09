Cuándo llega la "lluvia negra" a Neuquén y cuál sería su impacto

La "lluvia negra" mantiene alerta a diferentes países. Entre ellos, Argentina. Se trata del fenómeno meteorológico que podría afectar diferentes zonas en los próximos días, a raíz de los incendios en el norte de Sudamérica, tal como informó desde un principio el servicio meteorológico de Brasil, Metsul.

Con respecto a la situación del país, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que el humo ya llegó a Buenos Aires. De hecho, la masa proveniente de los incendios forestales en Bolivia, Paraguay y Brasil, ya se divisa sobre la Ciudad de Buenos Aires, y también en el Conurbano. En este contexto, hay preocupación por las complicaciones que esto podría generar en la salud de las personas y también en la visibilidad.

Pero, el alerta no rige solamente para Buenos Aires, sino también para gran parte del país. Más 60 municipios bonaerenses, parte de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Córdoba, y la totalidad de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos fueron alcanzadas por el humo.

En este contexto, aunque Neuquén no queda exenta de la situación, todavía no integra el grupo de provincias que se ven afectadas actualmente por el humo. Asimismo, pese a que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) había pronosticado lluvias débiles y aisladas para esta noche; el meteorólogo Ariel Leikis indicó a AM 550 que "Neuquén está un poco alejada del área de influencia", en comparación con Buenos Aires. En tanto, no hay probabilidad de precipitaciones para los próximos días.