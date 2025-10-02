Qué localidades de la provincia sufrirán ráfagas de casi 90 km/h este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para este viernes 3 de octubre en la provincia de Neuquén. Según el informe, se esperan condiciones ventosas en distintas localidades, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h en Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal.

Neuquén capital: calor y viento intenso

En la capital provincial, la jornada comenzará con cielo algo nublado y 10 grados en la madrugada. Durante la mañana el cielo estará mayormente cubierto, con 12 grados y vientos del sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h en ráfagas. Hacia la tarde, la temperatura subirá a 30 grados con cielo parcialmente nublado y viento del noroeste de hasta 59 km/h. La noche se presentará ventosa, con 20 grados y ráfagas del oeste que podrían llegar a los 87 km/h.

Zapala: ráfagas desde la madrugada

Zapala registrará condiciones ventosas durante gran parte del día. La madrugada se presentará parcialmente nublada, con 8 grados y ráfagas de hasta 50 km/h. Desde la mañana y hasta la noche, el viento será protagonista, con velocidades que alcanzarán los 87 km/h y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados, descendiendo a 11 grados en horas nocturnas.

San Martín de los Andes: viento en cordillera

En San Martín de los Andes el pronóstico indica un viernes ventoso. La madrugada comenzará con 6 grados y cielo mayormente nublado, con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante el resto de la jornada se prevén ráfagas que podrían llegar a los 87 km/h, especialmente en horas de la tarde, cuando el viento del noroeste alcance velocidades cercanas a los 50 km/h. Las temperaturas variarán entre 8 y 12 grados en el día, descendiendo a 4 grados en la noche.

Chos Malal: tarde con ráfagas fuertes

En Chos Malal el inicio del día será más calmo, con cielo ligeramente nublado, 8 grados y vientos leves. Sin embargo, a partir de la mañana el viento se intensificará con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h y temperaturas cercanas a los 10 grados. Por la tarde y la noche se esperan ráfagas de hasta 87 km/h, con máximas de 25 grados y mínimas de 14 grados al final de la jornada.