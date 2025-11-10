La comunidad de la salud pública neuquina atraviesa horas de profundo pesar por el fallecimiento de Lorena Warzel, reconocida obstetra del Hospital Provincial Castro Rendón. Su partida generó una enorme conmoción entre sus compañeras de trabajo, pacientes y familias que durante años acompañó con una entrega y calidez que dejaron huella.

Desde el servicio de Obstetricia del principal hospital de Neuquén emitieron un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirla: “Partera de alma con gran vocación de servicio, acompañando a familias con un amor único. Madre excepcional, guerrera innata, siempre amando la vida. Hoy despedimos a la gran guerrera Lorena Warzel, compañera, amiga, gran profesional, a la cual sus compañeras extrañaremos y honraremos replicando tu legado. Que siempre brille tu luz acompañando el camino de tus bellos hijos. Descansá en paz, Lore, hasta siempre”.

El mensaje fue replicado por numerosos trabajadores del hospital, quienes la recordaron como una profesional comprometida y una persona profundamente solidaria.

Las redes sociales también se colmaron de mensajes de pacientes agradecidas por su acompañamiento durante el embarazo, el parto y el posparto. “Gracias por tu constante lucha en el campo de la obstetricia. Gracias por tus atenciones y por tu capacitación durante mi embarazo y después que nació mi Fausti. Eternamente agradecida. ¡Vuela alto, querida Lore!”, escribió Micaela, una de las muchas mujeres que le dedicaron palabras de despedida. Otra paciente recordó: “Q.E.P.D, doc. Gracias por su hermosa atención en cada control de mi embarazo”.

Warzel fue durante años una figura clave dentro del equipo de obstetricia del Castro Rendón, donde dejó una marca indeleble en la formación de nuevas profesionales y en la atención a miles de familias neuquinas.

Desde el hospital y el sistema de salud provincial la despiden con dolor, pero también con gratitud por su entrega y su ejemplo.