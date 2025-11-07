Lidia Gómez se convirtió en cábala de la selección en el mundial de Qatar 2022. Ella realizaba algún retrato gigante en la arena de las playas de Las Grutas para que al equipo argentino le fuera bien. Esa cábala luego se fue convirtiendo en costumbre: para fechas especiales y eventos importantes siempre hay una obra suya plasmada cerca del mar.

“Con el tiempo se fue instalando esto de los dibujos y la gente ya los espera, nos acompañan desde el acantilado, observan el proceso y cuando terminamos muchas veces nos regalan un aplauso” resaltó en diálogo con Entretiempo en AM550.

La realización de cada obra depende de varios factores, chequear la tabla de mareas antes de comenzar, además de la presencia de viento y sol, y la humedad de la arena. “Cuando la arena está un poco mojada, se trabaja mejor, y el sol juega un papel importante porque en ciertos momentos puede velar la imagen” advirtió la artista.

El secreto de cada obra está en los elementos que se utilizan. Cada objeto deja un rastro distinto, y con ellos se logran diferentes efectos. Al mover la arena aparecen los tonos más oscuros que están debajo.

No sólo quienes pasan por la playa pueden disfrutar de la actividad, sino también a través de las redes sociales se viralizan rápidamente cada uno de los trabajos que realiza. “Tratamos de estar presentes en fechas importantes o con temas que nos identifiquen a todos” destacó.

La obra terminada genera un impacto, pero un momento especial se da cuando empieza a subir la marea y las olas comienzan a acercarse. “Me gusta esa parte de entrega, es como una despedida que genera un recuerdo en la memoria colectiva. La gente lo atesora en las fotos, en los videos, pero sobre todo en el corazón. Verlo en vivo desde la playa no se compara con la imagen del dron. Tiene otra magia” señaló la escultora.

Pasó el cumpleaños del Diego, pero se viene una fecha especial para la gente que habita la costa del mar: la celebración de la Virgen Stella Maris. “No sé si se viralizará, pero lo importante es que tenga sentido para la comunidad” ponderó Lidia.

Mirá la entrevista completa: