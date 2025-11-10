Desde la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo informaron que, debido a las condiciones climáticas adversas, se encuentran cortadas desde la 16 de este lunes las siguientes rutas:

Ruta Provincial N° 5: a la altura del Arroyo Carranza.

Ruta Provincial N° 6: en las zonas de Puesto Hernández .

Ruta Provincial N° 7: en la intersección con la Ruta Nacional 40 zona Cortaderas.

Según indicó Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, la medida regirá a partir de ese horario debido al pronóstico meteorológico que adelanta que continuarán las tormentas que generaron ayer múltiples inconvenientes en la zona noroeste y centro de la provincia.

La localidad de Rincón de los Sauces y alrededores continúa hasta este lunes bajo alerta amarilla por tormentas, granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento.

La secretaria remarcó que se recomienda evitar el tránsito por estas zonas hasta nuevo aviso ya que se estima que caerá gran cantidad de agua en la región hasta la 1 de la mañana del martes 11 de noviembre.

Tras lo ocurrido el domingo, cuando debieron rescatar a ocupantes de vehículos que fueron arrastrados por la crecida y el consecuente desborde del arroyo Carranza, las autoridades provinciales que se encuentran presentes en el lugar tomaron esta determinación para resguardar a la ciudadanía y evitar mayores inconvenientes.

Ortiz Luna pidió encarecidamente a los usuarios de estas rutas “que se abstengan de circular” por allí y aclaró que todas las novedades que surjan serán comunicadas a través de los canales oficiales.

Además para evitar el tránsito, habrá personal policial apostado en el lugar para advertir a los conductores sobre la imposibilidad de circular por allí mientras persista la medida dispuesta por seguridad.

Dónde consultar el estado de rutas

Por la alerta vigente por tormentas, el estado de rutas puede ir variando a lo largo de la jornada. Por esa razón se pide a la ciudadanía consultar las actualizaciones en la página web oficial del organismo vial provincial: https://www.dpvneuquen.gov.ar/ Además, el número de contacto para chequear la transitabilidad antes de emprender el viaje es 2942572138.