La fuerte lluvia que cayó durante el sábado en la localidad de Rincón de los Sauces provocó graves problemas en las rutas y las calles internas. Las precipitaciones se prolongaron más de una hora, generando annegaciones en los caminos y dejando como resultado rutas intransitables.

Por la geografía de la zona, con cañadones y tierra, el agua generó y arrastró tanto barro en pocos minutos que provocó desbordes. Debido a las condiciones climáticas, este domingo por la mañana desde Defensa Civil de la localidad informaron que la Ruta 6 se encuentra intransitable hasta puesto Hernández; hacia 25 de mayo está transitable solo 4x4 y la Ruta 5 está transitable.

La situación más complicada del temporal fue el sábado en la Ruta 6, la cual aún sigue con tramos intransitables, donde el agua arrastró una camioneta 4x4 que intentaba cruzar el cañadón. En las imágenes se puede ver al vehículo casi cubierto por el barro y el agua. Afortunadamente el conductor no resultó lesionado y fue asistido por Vialidad provincial.

Aunque las lluvias estaban previstas para el norte neuquino, las condiciones del suelo provocaron inconvenientes con el barro y la correntada, algo que suele ocurrir en estas localidades.

Algunos caminos se han liberado y otros siguen cerrados.

Cómo seguirá el clima

Para hoy, el pronóstico ndica que seguiría lloviendo tanto este domingo como en el comienzo de la semana en Rincón de los Sauces, con presencia de posibles tormentas eléctricas, chaparrones y granizo. Además se mantiene la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 9 de noviembre.

Ante cualquier emergencia, contactarse al 911 (Policía), 100 (Bomberos), 2994276111 (Defensa Civil).