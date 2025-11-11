La ciudad de Neuquén vivió este lunes una jornada marcada por una lluvia de características inusuales. En tan solo 20 minutos, cayeron 15 milímetros de agua, casi un milímetro por minuto, lo que generó una situación de contingencia que fue rápidamente superada, según informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

"Fue una lluvia excepcional, un diluvio de características inusuales para la región. Son lluvias convectivas, que se descargan rápidamente y con gran volumen de agua", explicó Baggio, quien confirmó que los datos fueron medidos con precisión por la Estación Meteorológica de Defensa Civil. A pesar de la magnitud de la tormenta, el funcionario destacó la capacidad de respuesta de la ciudad. "En apenas una hora, Neuquén había superado la contingencia y el agua había escurrido correctamente", señaló.

No obstante, Baggio reconoció que hubo algunos puntos de anegamiento, principalmente causados por la acumulación de residuos en las calles. "El conflicto estuvo dado por la costumbre de algunas personas desaprensivas que sacan residuos en carretillas o en bolsas en cualquier lugar. Esto generó situaciones de acumulación de agua", lamentó.

Para enfrentar la emergencia, el Municipio desplegó ocho equipos que trabajaron de manera coordinada para despejar las obstrucciones. En el operativo participaron diversas áreas, como Defensa Civil, Tránsito, Ambiente, Limpieza Urbana, Espacios Verdes, Mantenimiento Vial y Movilidad y Servicios al Ciudadano. "Todos en la calle, como nos pide el intendente Mariano Gaido en las contingencias climáticas", detalló Baggio.

El subsecretario también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la necesidad de avanzar en nuevas obras de infraestructura. "En una ciudad que crece constantemente y ante el cambio climático que ya es palpable, urgen otras obras", expresó, señalando específicamente la construcción de un sistema de desagüe bajo la Ruta 22, que aprovecharía la pendiente natural hacia el río Neuquén.

"Para poder comenzar con esta obra necesitamos las autorizaciones administrativas para el traspaso dominial de la ruta. El proyecto ejecutivo está listo", indicó. Según Baggio, esta obra permitiría resolver los problemas de drenaje durante los próximos 50 años, ante los efectos del cambio climático. Además, destacó que los fondos para el proyecto ya están asignados en el presupuesto municipal, pero aún se encuentran a la espera de las autorizaciones pertinentes.

Por último, el funcionario informó que la lluvia de este lunes se concentró principalmente en la zona centro y centro-este de la ciudad, mientras que los reclamos recibidos en la línea 103 de Defensa Civil provinieron mayormente de la zona norte y noreste.