Caos y desesperación en plena hora pico

La mañana de este martes comenzó con un violento choque en la Ruta 7, a metros de la estación de servicio Puma, en el tramo que conecta Centenario con Neuquén capital. Tres vehículos —un Peugeot 208, un VW Nivus y una camioneta Chery— protagonizaron un brutal siniestro que dejó la traza completamente cortada y un auto dado vuelta sobre la calzada.

El accidente se produjo alrededor de las 6:30 y obligó a desplegar un fuerte operativo de Bomberos, Policía y personal de Tránsito. Uno de los conductores tuvo que ser rescatado del interior de su vehículo y trasladado al hospital local.

La Ruta 7, convertida en un embudo

El tránsito en la zona colapsó. Desde temprano, largas filas de autos se formaron en la colectora, que ahora funciona como doble mano para permitir el paso de los vehículos. En el sentido Centenario–Neuquén, la circulación está completamente interrumpida desde la estación Puma y varios kilómetros más adelante.

El impacto fue tan fuerte que el guardarrail quedó destrozado y aún se observan rastros de líquidos sobre el asfalto. El tránsito avanza a paso de hombre y se recomienda circular con extrema precaución.

Un giro en U que terminó en desastre

Según los primeros datos, el Nivus, que circulaba desde Neuquén a Centenario, habría intentado realizar un giro en U para retomar el sentido hacia Neuquén. Esa maniobra habría generado una frenada brusca que derivó en la colisión múltiple. El Peugeot 208 que circulaba detrás de la camioneta no alcanzó a frenar a tiempo y embistió con fuerza, provocando que la camioneta Chery volcara y quedara del otro lado de la ruta.

El conductor de la Chery, que viajaba desde Mendoza, relató a MEJOR INFORMADO que, el golpe fue tan violento que su vehículo terminó con las ruedas hacia arriba, fuera del carril. Los test de alcoholemia realizados a los otros dos conductores dieron negativo.

“Yo freno de golpe y el Peugeot me toca de atrás, me choca, me saca y me tira para este lado”, explicó.

Bomberos, ambulancias y criminalística en el lugar

El movimiento de patrulleros, sirenas y ambulancias alteró la calma de quienes transitaban la zona en las primeras horas del día. Bomberos trabajaron para rescatar a uno de los conductores atrapados, mientras que personal de Criminalística llegó más tarde para peritar la escena y determinar la dinámica exacta del choque.

El siniestro volvió a encender el debate sobre la imprudencia al volante y las maniobras peligrosas que a diario ponen en riesgo la vida de quienes circulan por una de las rutas más transitadas de la provincia.