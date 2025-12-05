En pleno diciembre, mientras las fiestas comienzan a teñir cada rincon de las distintas ciudades argentinas con un clima familiar y de expectativas, Stefy y Vicky Xipolitakis decidieron adelantar la magia de Navidad con una acción que conmovió a todo Villa Fiorito. Lejos de cámaras, escándalos y alfombras rojas, las hermanas aparecieron disfrazadas arriba de una Ford F-100 roja y, cargadas de bolsas y cajas, transformaron una mañana cualquiera en un momento inolvidable para decenas de chicos.

La historia detrás del gesto empezó varios días antes, cuando Stefy —abocada de lleno a su música y al lanzamiento de Lista de deseos— recibió un mensaje inesperado de su hermana. En su publicación de Instagram, contó el origen del proyecto navideño. "Un sábado por la mañana recibo un llamado que decía 'me quiero subir a tu video clip de Navidad, pero solo te voy a pedir una cosa: donemos cantidad si es posible, pero donemos y hagamos felices a quienes más lo necesitan'. ¿El viernes por la noche saben qué soñé?", relató, sorprendida por la coincidencia.

En ese mismo posteo, Stefy sumó otro dato que terminó dándole forma al proyecto. "Que invitaba a mi hermana @victoriaxipolitakisok a filmar el video clip navideño y hacíamos donaciones. ¿Sabes de quién fue el llamado ese sábado? De ella. Dios, que locura. Y así empezó todo", escribió, dejando en claro que la idea nació casi al mismo tiempo en ambas.

La química entre las dos quedó expresada también en el mensaje con el que Stefy celebró volver a compartir una iniciativa juntas. "Este proyecto es muy especial y compartirlo con ella, y volver a jugar juntas, lo hace aún mejor. Vicky, te amo. Sos una de mis personas fav junto a mi familia, mis perruchis y mis amigos contados con los dedos", expresó, emocionada por retomar una complicidad que muchas veces quedó tapada por los titulares mediáticos.

Ya en la recorrida, las imágenes hablaron por sí solas. Disfrazadas, entusiasmadas y rodeadas de nenes que se acercaban entre risas, Stefy y Vicky repartieron juguetes, caramelos y pequeñas sorpresas que le dieron al barrio un anticipo de la Nochebuena. La camioneta roja, decorada para la ocasión, se convirtió en una especie de trineo improvisado que avanzaba por las calles dejando sonrisas a su paso.

Los videos que subieron a sus redes muestran exactamente ese espíritu: filas de chicos esperando su turno, abrazos espontáneos, madres agradecidas y una comunidad que celebró el gesto en un año complicado. Para las hermanas Xipolitakis, el objetivo era claro: regalar un momento de alegría donde más se necesita, y demostrar que la Navidad también se construye con actos simples que cambian el día de alguien.

Con esta acción, Stefy y Vicky Xipolitakis cerraron el año de una manera distinta, unidas en un proyecto que mezcla música, solidaridad y afecto genuino. Y para los chicos de Fiorito, la visita quedó como un recuerdo que difícilmente olviden: una mañana en la que las luces, los disfraces y los regalos llegaron antes de tiempo.