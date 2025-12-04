Por primera vez, la ciudad de Neuquén se vestirá de fiesta para esta Navidad y se llenará de propuestas mágicas para todas las familias con una agenda de actividades que se desplegará durante todo diciembre y que incluirá propuestas de todo tipo y sorteos en barrios y comercios.

Esta mañana, el intendente Mariano Gaido encabezó el lanzamiento de Neuquén Capital Navideña, una propuesta que reunió a los principales actores de la ciudad con el objetivo de brindar a la ciudadanía una Navidad diferente y que permitirá desplegar distintas actividades en este mes.

Las actividades comenzarán este 8 de diciembre a las 21 con el encendido oficial de luces del arbolito que se desplegará en el Monumento a San Martín y la presentación de tres grupos corales. El 13 y 14 de diciembre en el Parque Jaime de Nevares se realizará una edición especial de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores para acompañar la temática. Durante esos días se podrá disfrutar de la presentación de la Misa Criolla y de la Orquesta Sinfónica de Neuquén junto con una feria navideña y productos locales.

Naldo Labrín, compositor, adelantó que ese sábado a las 21.30, en el Parque, harán un homenaje a Marcelo Berbel y la Misa Criolla, una obra emblemática que forma parte del sentimiento popular.

“Como las grandes capitales del mundo tendremos una agenda con actividades culturales, donde va a estar nuestra Sinfónica, y además habrá actividades deportivas, culturales y recreativas para la familia”, agregó Gaido. Por otro lado está previsto premiar a la vidriera mejor escenificada para esta fecha.

La agenda continúa el 18 de diciembre con el sorteo navideño organizado por la Municipalidad entre los niños de todos los barrios de Neuquén. Además, el intendente invitó a la corrida familiar Navidad Kids del 20 de diciembre y señaló que será “un momento para compartir en familia, sin celulares, sin pantallas. Esperamos más de 3.000 chicos y a sus familias para que disfruten de la ciudad”.

María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete, resaltó que “tenemos un equipo en la Municipalidad para que los comercios que lo soliciten tengan asesoramiento para preparar sus vidrieras”. Además, comentó que “el 21 estará el Pesebre Viviente y el 23 habrá una gran sorpresa”.

El Jefe de Gabinete de la provincia de Neuquén, Juan Luis Ousset, subrayó el valor del trabajo articulado y señaló: “En ningún lugar del país existe esta expectativa por hacer cosas nuevas. La ciudad de Neuquén es diferente y hoy está posicionada como la capital más importante del país”.

Por último, aseguró que la provincia seguirá acompañando estas iniciativas “para consolidar lo que ya se hizo y lo que viene”, y agradeció al jefe comunal y a su equipo por “todo lo que hacen por la capital”.

Por otro lado, Marlene Velásquez, presidenta de la Fundación BPN, destacó que Neuquén capital “es la ciudad más importante de la Patagonia”. Agradeció al intendente por convocar a la Fundación y señaló: “Nos sentimos orgullosos de que este gobierno impulse a la Sinfónica Provincial, y vamos a acompañar esta iniciativa”.

Marcelo Severini, presidente de CALF, anunció que la cooperativa eléctrica se encargará de embellecer la ciudad. Además, sostuvo que premiarán a los barrios que vistan sus calles con la temática navideña y a los comercios que realicen la mejor vidriera: “A aquel comercio que resulte ganador lo vamos a acompañar ofreciéndoles de forma gratuita un kit de paneles solares”, anunció.

Octavio Ramírez, integrante de la comisión directiva de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica del Neuquén (AEHGN), contó que desde la institución participarán con una semana de platos navideños, algunos con descuentos y otros con beneficios adicionales, como un regalo. La hotelería se sumará con descuentos durante los fines de semana de las Fiestas. “Vamos a hacer todo para que Neuquén siga, como lo hizo con la Fiesta de la Confluencia, vamos a ir para adelante”, alentó.

En tanto, el propietario de Pinturería Dante, Dante Scantamburlo, y el presidente de CrediGuía, Juan Celli, remarcaron la importancia que tiene esta iniciativa, Capital Navideña, para impulsar el comercio en la ciudad de Neuquén.

Scantamburlo mencionó que trabajará con ACIPAN y el municipio para promover las ventas navideñas, especialmente en un momento crítico para los comerciantes. En tanto, el representante de Credi Guía destacó la relevancia de esta colaboración, ya que su entidad agrupa a 5.000 empresas, muchas de ellas de Neuquén, y expresó optimismo sobre el impacto positivo que tendrá esta iniciativa en el comercio local.