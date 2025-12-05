Quedan pocos días para el 8 de diciembre y hay que revisar qué adornos se van a renovar, o si directamente se necesita todo nuevo. Generalmente se agrega algo nuevo cada año, otra tradición marca que cada siete años se renueva en su totalidad.

En Neuquén hay opciones para todos los bolsillos y gustos. Así lo destacó Alejandra Barucco, de Cotillón Carioca, en diálogo con Noticiero Central por AM550. "Muchos clientes están consultando por luces para armar el árbol, y también incorporamos decoración, vinchas y distintos accesorios" destacó.

En cuanto a los arbolitos, desde $15.000 hay opciones que vienen ya armados, listos para sacar de la bolsa y colocar. También están los clásicos, de $29.000, algunos de los que se despliegan y arman solos, de aproximadamente un metro de altura.

En cuanto a los adornos, a las bochas tradicionales se suman unas nuevas metalizadas, satinadas, con brillo o con estampas más modernas. Las clásicas arrancan en $3.000 y las cajas con decoración más elaborada rondan entre $25.000 y $30.000. Los gorritos tradicionales clásicos de paño van desde los $100 hasta opciones más gruesas, con estampas o incluso luces, en $5.000.

Con estas cuentas, con $35.000 a $40.000 se puede armar un árbol completo.

