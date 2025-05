Automovilista quiso atropellar a manifestantes: "Zurdos de mierda, los voy a matar"

En un nuevo episodio de violencia urbana que genera preocupación, un automovilista embistió con su vehículo a un grupo de docentes y estudiantes universitarios que participaban de una manifestación pacífica en defensa de la educación pública. El hecho ocurrió durante el denominado “portonazo”, una modalidad de protesta impulsada en el marco del segundo día de paro nacional de docentes universitarios.

El ataque, registrado en video, muestra cómo el conductor avanzó en dos ocasiones con su vehículo contra los manifestantes que se encontraban frente a uno de los ingresos de la universidad. Según los testimonios recabados, mientras cometía el acto violento, el hombre profería amenazas de muerte y frases cargadas de odio: “Zurdos de mierda, los voy a matar”.

Además, cuando una de las docentes se acercó al lugar para pedirle que se calme y le avisó que lo estaban filmando su respuesta fue tan vulgar como contundente: "Por qué no me filmas la ch... gorda hija de p...".

A pesar de que fue brevemente detenido por la policía, el agresor fue liberado minutos después, lo que generó indignación entre los presentes. Desde el movimiento estudiantil y sindical, informaron que ya se está avanzando en una denuncia penal contra el hombre, por incitación a la violencia y tentativa de homicidio.

"Este no fue un accidente, fue un acto intencional que puso en riesgo la vida de quienes estábamos allí", expresó Nicolás Mc Namara, uno de los estudiantes embestidos. En tanto, uno de los alumnos de ingeniería también presente en la manifestación, agregó: "Nosotros venimos acompañando a nuestros docentes. En estas semanas más de veinte han renunciado porque no llegan a fin de mes. Pero estos actos de violencia no van a amedrentarnos”.

El episodio encendió las alarmas por el creciente nivel de hostilidad ante las protestas. Si bien en este caso no hubo heridos de gravedad, la peligrosidad de lo sucedido pone de relieve la urgencia de prevenir y sancionar este tipo de conductas.

Desde la comunidad universitaria se repudió enérgicamente el accionar del agresor, destacando que "la violencia no puede tener lugar en una sociedad democrática" y exigiendo que la Justicia actúe con celeridad para garantizar que hechos como este no queden impunes.