El aumento en la tarifa de COLE no impactará en el bolsillo de la gente

En las últimas horas se dio a conocer una actualización en la tarifa técnica del sistema de transporte público de Neuquén. Si bien esto generó cierta preocupación en los usuarios, desde el Movimiento Popular Neuquino (MPN) salieron a aclarar que este incremento no se trasladará al valor del boleto que pagan los pasajeros, sino que será absorbido por el municipio.

El concejal del MPN, Atilio Sguazzini, explicó los motivos detrás de esta decisión en diálogo con Santiago Montórfano en AM550. “Lo que hay es una discusión de parámetros técnicos que tiene que ver con la estimación del costo en el recorrido”, detalló el edil, y precisó que se trata de una revisión dentro del marco normativo previsto desde la licitación del servicio.

Según Sguazzini, la empresa concesionaria presentó una solicitud de revalúo de ciertos parámetros, específicamente vinculados al consumo de combustible por kilómetro. Esta corrección responde a las nuevas condiciones operativas del servicio, que incluyen la ampliación de recorridos por calles de tierra, la incorporación de más paradas y las particularidades del tránsito en la ciudad.

“Después de un año y medio de análisis, la empresa planteó que la determinación del consumo de combustibles por kilómetro tiene que tener una corrección porque cambiaron las condiciones”, afirmó el concejal. “En la ampliación de recorridos entran calles de tierra, también hay más paradas, y una situación muy propia de los neuquinos es que por la forma que tenemos de conducirnos dentro de la ciudad, las calles muchas veces tienen atenuadores en los semáforos y los tiempos de recorridos empiezan a ser distintos a los planificados originalmente”.

En total, se contemplan unas 25 variables que definen la tarifa técnica, desde el sistema de limpieza hasta el combustible. En este contexto, el cambio en los parámetros será incorporado a la ecuación general de costos del sistema. Sin embargo, desde el gobierno municipal aclararon que esta medida no impactará en el boleto: el municipio asumirá ese costo adicional.

“Se va a autorizar el cambio de parámetro del consumo de combustible y se va a incluir en la ecuación general, que no se traslada al bolsillo de los usuarios sino que lo va a tomar el municipio”, remarcó Sguazzini.

Aunque la noticia representa un alivio para quienes utilizan el transporte público a diario, el panorama no está completamente despejado.Es que si bien esta medida puntual no impactará en el bolsillo de los neuquinos, no se descarta un aumento futuro en el boleto de acuerdo a lo que establece UTA, en referencia a las negociaciones salariales y operativas que el gremio mantiene con las autoridades.

Por el momento, la prioridad del municipio parece ser mantener el equilibrio del sistema sin cargar el peso del ajuste sobre los usuarios, aunque todo dependerá de cómo avancen las próximas discusiones con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la evolución de los costos generales del servicio.