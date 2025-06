Una imprudente excursión de pesca que casi se convierte en tragedia

Es una postal habitual pero en este caso alertó y conmocionó porque una imprudencia pudo convertirse en tragedia. Por suerte, este miércoles al mediodía, el azar, o como quieran llamarlo, jugó a favor de un chico de 13 años.

Pasadas las 12.25, un adolescente que estaba pescando en la estructura ferroviaria que cruza el río Neuquén cayó desde 4 metros de altura hasta la base de uno de los pilares del puente carretero interprovincial que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti. Según explicó el comisario Juan Molina, jefe del Cuartel Central de Bomberos, el adolescente, oriundo de Cipolletti, perdió el equilibrio y se precipitó hasta la base de uno de los pilares del puente, una plataforma de hormigón ubicada a varios metros de altura sobre el nivel del río.

Un verdadero milagro hizo que no cayera a las aguas del río Neuquén, ni que su cuerpo impactara contra la estructura. El joven no perdió en ningún momento la consciencia y no presentaba heridas visibles, solo golpes en las manos y piernas que no revistieron gravedad alguna, de acuerdo a lo informado por Molina.

La estructura del puente ferroviario no está habilitada para el tránsito peatonal y, como en este caso, suele ser utilizada de manera imprudente por jóvenes a pesar de las advertencia de las autoridades.

El chico fue rescatado por personal de la Brigada de Altura y la Brigada de Buceo y Rescate del cuartel central, que llegó al lugar al que es complejo acceder. Molina informó que los efectivos especializados de la Brigada de Altura realizaron un descenso técnico hasta la ubicación del joven, quien manifestó que se encontraba pescando y, al intentar bajar hacia el río, resbaló y cayó sobre una de las columnas que sostienen el puente.

Más tarde, con la colaboración de la Brigada de Buceo y Rescate, se concretó su extracción mediante una camilla de rescate hasta la orilla del río. Una vez en tierra firme, fue asistido por personal médico del SIEN y trasladado al hospital local para su observación.

El operativo de rescate llevado adelante por este grupo de profesionales da cuenta del riesgo que representa acceder a este lugar donde algunas personas deciden disfrutar de un momento de pesca o simplemente transitar por allí.



Este nuevo incidente pone en relieve el peligro latente que implica acceder a estas zonas que no están autorizadas y, especialmente, la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad y control en el lugar.

Este miércoles, por esas cosas del destino, esa simple excursión de pesca de este adolescente no se convirtió en tragedia.