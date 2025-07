Malestar entre policías retirados por el anuncio de Weretilneck de pagar en cuotas la zona desfavorable

El reciente anuncio del gobernador Alberto Weretilneck sobre la modalidad de pago del beneficio extraordinario para policías retirados y pensionados generó una fuerte reacción entre los exagentes de la fuerza. El mandatario había confirmado que el reconocimiento económico por la incorrecta liquidación del ítem zona desfavorable se abonaría en cuotas escalonadas según la edad, alcanzando a más de 4.600 beneficiarios. Sin embargo, Luis Margagliotti, policía retirado y referente del sector, calificó el anuncio como “una falta de respeto” y lo atribuyó a una estrategia política que “nos sigue tratando con desprecio y cinismo. Vimos el anuncio del gobernador. Lo tomamos mal. Como siempre, esta gestión y la anterior nos trataron mal”, expresó.

El anuncio de Weretilneck

El reconocimiento económico responde a diferencias históricas en la liquidación del ítem zona desfavorable, y se aplicará a 4.627 beneficiarios, con una inversión provincial de $3.692 millones. “Sabemos del esfuerzo, del sacrificio y de los años de servicio que entregaron para cuidar a los rionegrinos. Este es un acto de estricta justicia”, expresó el mandatario en sus redes sociales. A diferencia del personal activo que accedió al beneficio por vía judicial, en este caso no hubo sentencia, fue una decisión del Ejecutivo.

La modalidad de pago será escalonada según la edad del beneficiario, con el objetivo de priorizar a quienes se encuentran en situación más vulnerable. Así, los mayores de 80 años cobrarán en una sola cuota, los de 76 a 79 años en tres cuotas, los de 71 a 75 en seis, los de 66 a 70 en nueve, los de 61 a 65 en doce, y los menores de 60 años en 18 cuotas mensuales. Esta fórmula fue definida en una reunión entre los ministerios de Seguridad y de Hacienda, y buscó garantizar equidad y eficiencia administrativa.

Margagliotti criticó duramente la decisión de pagar el retroactivo en hasta 18 cuotas, cuando el reclamo histórico del sector apuntaba a una liquidación única. “A los activos se les pagó en cuotas, pero nosotros venimos reclamando hace años que se nos pague en una sola cuota. Son solo tres años de los más de doce que nos deben. Es decir, una deuda estimada en 12 millones de pesos, y este señor me dice que me va a pagar en 18 cuotas”, denunció. Además, cuestionó el criterio de diferencial por edad, señalando que “nos dan 700 mil pesos a cada uno, muy lejos de lo que realmente nos deben”, señaló en Radio La Super. En su caso personal, relató que tuvo cáncer y necesita dinero con urgencia para cubrir gastos médicos, como el plus de atención, que no puede afrontar.

La indignación se extiende entre cientos de retirados que atraviesan situaciones similares. “Hace pocos días se murió un retirado que tenía 50 años. Con semejante desparpajo anuncian este pago. Estamos entre la espada y la pared”, afirmó Margagliotti.

“Le pedimos a la plana mayor de la Policía que nos defienda. Esta jefatura es el hazmerreír, son los títeres de los gobiernos”, agregó. El malestar se replicó en Viedma, Cipolletti y otras ciudades. “Supongo que nos vamos a seguir manifestando. No nos queda otra”, advirtió.

Este jueves se reunirá la Mesa de Enlace, donde se definirán los pasos a seguir y se explicará cómo se concretará el pago. Margagliotti anticipó que el encuentro será clave para evaluar la legalidad del mecanismo, el impacto real del beneficio y la posibilidad de acciones judiciales colectivas. “Es una falta de respeto a nuestras familias. No sabemos qué vamos a cobrar ni cuándo. El gobernador habla de reconocimiento, pero lo hace con cinismo. No hay nada claro, y lo que hay es insuficiente”, concluyó. El malestar entre los retirados crece, y el conflicto amenaza con escalar si no hay respuestas concretas.