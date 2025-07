“El que reparte, reparte”: SOMU acusa falta de transparencia y posible monopolio

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) volvió a encender las alarmas en el puerto de San Antonio Oeste. Esta vez, el gremio que representa a los trabajadores embarcados cuestionó con dureza la forma en que el gobierno provincial distribuye los cupos de pesca del langostino, y advirtió que se está consolidando un monopolio a espaldas de la mano de obra local.

Juan Pablo Gattoni, delegado del SOMU, denunció que el gremio fue excluido del proceso de asignación de los cupos, lo que violaría la Ley Federal de Pesca. “Nos enteramos por los diarios. Nadie nos llamó, ni nos consultó. Esto afecta directamente a nuestros afiliados y ni siquiera nos dejaron sentar a la mesa”, dijo. Para el sindicato, el reparto fue arbitrario y direccionado.

Según Gattoni, gran parte de los cupos quedaron concentrados en cuatro empresas: “16 de Abril”, “Huafeng 815”, “Don Agustín” y “Franca”. En su denuncia pública, el dirigente gremial puso el foco en posibles conflictos de interés: mencionó al buque “Viernes Santo”, que estaría vinculado a un alto funcionario de la Subsecretaría de Pesca. “Acá no sólo hay reparto desigual, hay intereses cruzados que perjudican a los trabajadores”, sentenció.

El impacto ya se siente en tierra firme. Plantas históricas como Perla del Este y Río del Salado están cerradas y fileteros, desocupados. Los barcos que salen a pescar no garantizan el procesamiento en la provincia. “Sin trabajo en tierra, la cadena productiva se rompe”, advirtió Gattoni. El SOMU evalúa medidas de fuerza si no hay respuesta oficial: no descartan cortes de ruta ni protestas frente a las plantas.

El sindicato también pidió auditorías, transparencia en los criterios de asignación y que se respete el “cupo social” de langostino como herramienta para generar empleo genuino. “No pedimos privilegios, pedimos trabajo para los rionegrinos”, insistió el delegado.

“Nos enteramos por los diarios”, dijeron los representantes del gremio sobre la distribución de cupos.

Lo que informaaron desde el gobierno provincial

El subsecretario de Pesca y Producción Acuícola, Gustavo Gualtieri, explicó que este año Río Negro recibió 1.200 toneladas de langostino como reserva social del Consejo Federal Pesquero, en el marco de la emergencia que ya lleva dos años y medio en el Golfo San Matías. La condición para usar esa cuota es que el recurso se procese en plantas locales, con el objetivo de sostener empleo y dinamizar la economía regional.

Gualtieri indicó que 900 toneladas ya fueron asignadas a dos barcos de la provincia y que el remanente quedará disponible para otras embarcaciones que se comprometan a descargar y procesar en territorio rionegrino. “Esto garantiza que el beneficio quede en la región”, sostuvo el funcionario. Además, destacó que esta medida apunta a fortalecer a San Antonio Oeste como polo pesquero, y subrayó que “la mayoría de las tripulaciones son rionegrinas”. También recordó que la emergencia pesquera fue prorrogada hasta fin de año y que el uso responsable del recurso es clave para su recuperación.