Feria de adopciones: todos los animales se fueron a casa en tiempo récord

La feria de adopciones organizada por la Municipalidad de Neuquén en el playón de Recursos Hídricos de la Isla 132 superó todas las expectativas. En menos de una hora, 17 de los 25 animales disponibles encontraron un hogar, mientras que el resto se adoptó poco después.

Celeste Leiga, subsecretaria de Ciudad Saludable, explicó que la jornada estaba prevista para las 15:30, pero la alta concurrencia obligó a iniciar el evento a las 15:05.

Por su parte, Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, destacó:

“Esto es una demostración del compromiso de la comunidad neuquina con el bienestar animal. Entre los primeros 17 adoptados, 15 eran cachorros y 2 animales adultos.”

Historias destacadas de adopción

Entre las historias que dejó la jornada, De Giovanetti relató un caso particular: una señora adoptó un perro adulto tras una videollamada junto a su nieto, quien había perdido a su mascota y encontró en la feria un animal muy similar.

La iniciativa permitió que tanto cachorros como animales adultos rescatados de situaciones de maltrato encontraran un hogar, reforzando el impacto social del evento.

Servicios integrales para el bienestar animal

La feria “Neuquén ama los animales” no se limitó a la adopción, sino que ofreció un programa completo que incluyó:

Desparasitación y vacunación antirrábica de los animales.

Información sobre animales ponzoñosos.

Prevención del dengue.

Asesoramiento veterinario especializado.

Leiga aclaró que todos los animales entregados se dieron desparasitados, vacunados y con alimento incluido, bajo la supervisión del equipo municipal de veterinarios.

Participación comunitaria y actividades para toda la familia

El evento contó con la colaboración de empresas locales que instalaron stands y participaron en sorteos, fortaleciendo la relación entre el sector público y privado.

Además, se ofrecieron espacios de recreación para niños, fomentando la participación familiar y el compromiso con la adopción responsable.

Una política municipal consolidada

De Giovanetti recordó que la iniciativa forma parte de una política municipal que lleva casi seis años en ejecución, impulsada por el intendente Mariano Gaido, con el objetivo de posicionar a Neuquén como una ciudad que ama a los animales.