El 2025 dejó una postal poco romántica para el mundo del espectáculo: historias largas que se desarmaron, romances fugaces que no resistieron la mirada pública y parejas que, aun queriéndose, eligieron correrse a tiempo. No hubo un único motivo; hubo desgaste, desconfianza, proyectos que se bifurcaron y silencios que pesaron más que cualquier explicación.

En ese clima, sorprendió el final de Gimena Accardi y Nico Vázquez, una relación que parecía blindada después de atravesarlo todo juntos. Tras 18 años, hablaron de procesos personales, de una etapa cumplida y de la necesidad de aflojar, aun cuando los rumores de infidelidad intentaron instalar otro relato. Algo parecido atravesaron Cande Tinelli y Coti Sorokin: venían de una boda soñada y, sin embargo, el primer aniversario encontró a cada uno parado en orillas muy distintas.

Las versiones de terceros y los celos también cruzaron varios vínculos. Laurita Fernández y “Peluca” Brusca eligieron cortar por lo sano cuando notaron que los caminos ya no se encontraban. Lo mismo ocurrió, con otra intensidad, en la historia de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, donde el desgaste convivió durante meses con sospechas que nunca terminaron de apagarse.

Hubo separaciones atravesadas por decisiones familiares difíciles. Juana Repetto y Sebastián Graviotto pusieron un freno que pareció definitivo, justo cuando todo indicaba estabilidad. El anuncio posterior de un nuevo embarazo reacomodó la escena, pero dejó claro que las crisis también forman parte de los vínculos. En el mismo registro, Daniela Celis y Thiago Medina entendieron que ser padres de gemelas no alcanzaba para sostener el deseo, y prefirieron hablar de tiempos, pausas y prioridades.

Las relaciones nacidas al calor de la exposición tampoco lograron sostenerse. Coti Romero y Nacho Castañares confirmaron que lo que funciona dentro de un reality no siempre sobrevive afuera. Y el caso de Nicki Nicole y Lamine Yamal mostró el lado más vertiginoso: pasión intensa, polémica inmediata y final express.

También hubo historias cargadas de idas y vueltas públicas, como la de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: separación, reconciliación y nuevas dudas en cuestión de días. O la de Wanda Nara y L-Gante, donde la presión mediática terminó pesando más que cualquier intento de seguir.

En otros casos, el quiebre llegó después de muchos años: Emilia Attias y el Turco Naím, Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona, Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich. Distancias, rumores y un punto de cansancio que ya no se podía disimular. Incluso, vínculos más recientes, como el de Ángela Leiva y Marcelo “Chelo” Weigandt, pasaron del sueño del casamiento a la ruptura sin escalas. Y Roberto García Moritán, tras su divorcio de Pampita, volvió a quedar solo después de una relación que no terminó de acomodarse.

Mirando el mapa completo, el 2025 mostró algo que, puertas adentro, muchos ya sabían: el amor de los famosos no es inmune a la rutina, al desgaste ni a la exposición permanente. Algunas parejas eligieron el silencio; otras contaron su verdad. Lo cierto es que todas dejaron la misma sensación: a veces, decir “hasta acá” también es una forma de cuidarse.