El Tribunal de Penas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la decisión de decretar la amnistía para todos los futbolistas que tenían sanciones disciplinarias a cumplir en el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Entonces, los jugadores que tenían fechas de suspensión pendientes no deberán cumplirlas, independientemente de la gravedad de la falta o de la competencia en la que se haya producido. Así, las sanciones quedarán sin efecto y los futbolistas estarán habilitados para el inicio de la primera competencia doméstica, que será el anteúltimo fin de semana de enero.

Esta medida beneficia a los jugadores de Estudiantes de La Plata que fueron sancionados con dos fechas por infringir las reglas protocolares y darle la espalda a Rosario Central en el pasillo que debían hacerle por haber sido decretados campeones de la Liga Profesional.

Las imágenes de los jugadores del "Pincharratas" dándole la espalda al ingreso del elenco "Canalla" que recorrió el mundo

Tras ese partido de octavos de final que ganó 1 a 0 el ´Pincha´, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió que se sancione al equipo titular de Estudiantes con dos fechas, a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.

Con esta amnistía, los futbolistas del campeón del fútbol argentino estarán a disposición del entrenador Eduardo Domínguez para lo que será la primera fecha ante Independiente en Avellaneda y la segunda ante Boca Juniors en La Plata.