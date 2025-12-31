Un hombre de 35 años murió ahogado al intentar nadar en una cascada del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, mientras realizaba una caminata de trekking junto a dos amigos, quienes intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, aunque sin éxito.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como informaron medios locales, el hecho ocurrió en el sector conocido como Cascada Grande, en la localidad de La Cumbrecita, donde la víctima, identificado como Ángel Martín Rabal, había finalizado la caminata e ingresó al agua pero, a los pocos minutos, dejó de verse en la superficie, lo que alertó a sus acompañantes.

Los amigos lograron sacarlo y comenzaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar, que luego fueron continuadas durante varios minutos por personal policial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia que arribaron al lugar, aunque finalmente se constató el fallecimiento.

La Justicia tomó intervención para establecer las circunstancias del hecho, que en principio fue caratulado como muerte accidental, mientras que desde los organismos de seguridad recordaron que en la zona hay señalización que desaconseja el baño debido a la profundidad, las bajas temperaturas del agua y las corrientes.

Fuentes oficiales señalaron que el llamado a la policía se realizó a las 17:15, por parte de los allegados del hombre: “Ellos lo habían sacado y le estaban haciendo RCP, pero no respondía”.

“Hace varios años que esa zona se recomienda como paseo, pero no para meterse por la profundidad y las distintas corrientes y temperaturas”, apuntó Pablo Miranda, prensa de La Cumbrecita.