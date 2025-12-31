Cuando las redes sociales se llenan de recetas tradicionales y mesas repletas de platos infaltables, Sofía Gonet volvió a captar la atención de sus seguidores con una propuesta tan original como polémica. Fiel a su estilo espontáneo, la influencer decidió compartir una idea gastronómica que mezcla tradición y osadía, justo en la previa de Año Nuevo, y que rápidamente generó debate entre los usuarios.

Conocida en redes como La Reini, Sofía Gonet se sumó a una tendencia viral que circula con fuerza en TikTok y que propone unir dos símbolos indiscutidos de la gastronomía argentina: la medialuna y el vitel toné. La sola mención de esta combinación despertó curiosidad, sorpresa y, en algunos casos, rechazo, pero eso no la detuvo a la hora de probarla frente a cámara.

Según explicó la propia Sofía Gonet en el video que publicó, la idea no surgió de manera improvisada. Durante varios días vio cómo distintos creadores de contenido se animaban a probar esta mezcla poco convencional, lo que terminó por convencerla de sumarse al desafío culinario que se volvió furor en la plataforma.

“Hace dos semanas que veo esta combinación por todos lados, así que no me lo puedo perder”, comentó antes de ponerse manos a la obra. Con ese entusiasmo, La Reini dejó en claro que su intención no era provocar sin sentido, sino experimentar con sabores que, por separado, forman parte del ADN gastronómico local.

El procedimiento fue tan simple como provocador. Sofía Gonet eligió medialunas de manteca, aclarando que son sus favoritas, las abrió al medio y las rellenó con vitel toné completo: carne bien tierna, salsa cremosa y alcaparras incluidas, sin escatimar en ingredientes.

Sin una producción elaborada ni una puesta en escena sofisticada, el video mostró un momento cotidiano que rápidamente se volvió viral. Parte del impacto tuvo que ver con la naturalidad del registro y, sobre todo, con la sorpresa que genera unir dos sabores que históricamente se consumen en contextos muy distintos.

Al momento de la degustación, la reacción de La Reini fue de genuina sorpresa. Lejos de hacer un gesto de rechazo, reconoció que el resultado era mucho mejor de lo que imaginaba, lo que terminó de convencer a muchos de sus seguidores de animarse a probarlo.

“Está muy bueno”, afirmó Sofía Gonet, destacando que se trata de dos preparaciones que ama por separado y que, juntas, logran un equilibrio inesperado. Incluso deslizó la posibilidad de llevar esta opción a la mesa de Año Nuevo como una alternativa distinta para quienes buscan romper con lo habitual.