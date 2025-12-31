El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la temperatura máxima para el último día hábil de 2025 será de 39 grados, por lo que continúa el alerta amarilla en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El termómetro marcaba los 36 °C durante el mediodía de este miércoles 31 de diciembre en Capital Federal y alrededores, según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas.

Los peatones bebían agua y trataban de mantenerse frescos ante el intenso calor que azotaba los barrios porteños.

De acuerdo al pronóstico, el alivio llegaría este jueves 1 de enero con una mínima de 20 y una máxima de 27, con el cielo parcialmente nublado.

Por su parte, el viernes 2 también tendrá buenas condiciones ya que habrá máxima agradable de 26 °C y el sábado habrá 23 grados durante la tarde, aunque no se esperan lluvias.

190 personas fueron atendidas por el SAME

Al menos 190 pacientes sufrieron golpes de calor este martes 30 de diciembre luego de que la sensación térmica llegara a los 38 grados. Fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas que 100 mujeres, 88 hombres y otras 2 sin identificar fueron asistidos en los barrios porteños. Se trata de 180 adultos y 10 menores de edad, de los cuales 27 requirieron derivaciones a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué hacer frente a las altas temperaturas