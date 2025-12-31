La ciudad de Neuquén activa desde este jueves 1 de enero de 2026 el sistema Cole al Río, un servicio especial de transporte público que permitirá llegar de manera más directa y accesible a los balnearios durante todo el verano. La iniciativa busca acompañar la alta demanda de los meses de calor y garantizar el disfrute de la costa del río Limay para vecinos y vecinas de toda la capital.

Durante la presentación, el intendente Mariano Gaido destacó que el servicio “permite llegar a la costa a disfrutar de este espacio preparado para toda la familia, con guardavidas, seguridad y un entorno ordenado y cuidado”. En ese sentido, remarcó que el objetivo es fortalecer el acceso igualitario a los espacios públicos recreativos desde cualquier punto de la ciudad.

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que el sistema fue diseñado para que “todos los barrios puedan llegar a los balnearios en una sola recorrida o con un único transbordo”, optimizando la conectividad urbana durante el verano.

Cómo funcionará el Cole al Río

El servicio contará con 64 unidades destinadas a cubrir los recorridos hacia la costa, con una frecuencia promedio de 30 minutos. El esquema permitirá orientar estratégicamente colectivos hacia los distintos balnearios habilitados en la ciudad.

Las líneas 1, 3, 11, 17, 24 y 26 extenderán su recorrido habitual hasta los balnearios, mientras que se mantendrán los servicios punto a punto: desde Mitre y Corrientes hacia el balneario Sandra Canale y desde Chascomús y Crouzeilles hacia el balneario Valentina.

Horarios y vigencia

El sistema Cole al Río funcionará en los horarios de mayor demanda, desde las 14 hasta la medianoche, y estará operativo durante toda la temporada de verano, acompañando tanto a quienes buscan refrescarse durante la tarde como a quienes disfrutan de la costa en las últimas horas del día.

Desde el municipio destacaron que esta política pública se consolida como una herramienta clave para promover la movilidad urbana, el turismo local y el acceso equitativo a los espacios naturales de Neuquén durante el verano 2026.