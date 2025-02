Fin al misterio: se supo qué era el video de una supuesta bruja en Cinco Saltos

Finalmente se reveló el misterio acerca del tenebroso video que se viralizó días atrás y que se decía que era una bruja caminando con rumbo hacia el cementerio de Cinco Saltos. Aparentemente todo fue una trampa grabada para Halloween.

En la imágenes que recorrieron todo el país a través de las redes sociales se podía ver a una mujer mayor que caminaba de forma muy rara y que emitía ruidos inusuales. Además, se decía que el video fue captado en inmediaciones al cementerio de Cinco Saltos.

Este video hacía también alusión a que Cinco Saltos era la "Ciudad de las brujas", un mito que desde hace años circula en la región.

Sin embargo este martes se conoció la verdad detrás de las imágenes, y no era más que lo que muchos creían. ¡Una farsa!

La página de Facebook Seny, lugar de donde salió el video, aclaró la situación.

"La bruja de ayer no era otra cosa que un niño filmado por su tía en Halloween del año pasado, frente a su casa. Luego de comenzar a viralizarse, la autora del video nos contactó y nos explicó todo, y también, con la mejor de las ondas, nos pidió dejarlo correr para que la gente se divierta o se haga la cabeza. Su sobrino, un actorazo", aclararon en Facebook.

Agregaron que sólo se trataba de "una broma" y agradecieron a todos los vecinos que alimentaron con información el posteo, diciendo que habían visto una situación similar en sus barrios o escuchado los aullidos.

"Fue muy divertido por lo cuál agradecemos a la inmensa cantidad de gente que lo tomó con buena onda y como lo que realmente es: una broma que une. Y nos da a conocer también", indicaron desde la página.

Además, aprovecharon para desmitificar que Cinco Saltos no es la ciudad de las brujas como muchos dicen, sino que es una ciudad normal, "con sus cosas buenas y cosas malas".

"La leyenda de brujerías, magia negra, hechos paranormales que se generó alrededor de Cinco Saltos es un verso que fue alimentado durante muchos años. Y el silencio ante esto ha generado cada vez más verso sobre algo que es irreal. Cinco Saltos no es la ciudad de las brujas. No es más que cualquier otra ciudad. Si las brujas existen, están acá o en cualquier lugar de la zona. No pasan más cosas de las que pasan en cualquier lado", expresaron.

Finalizaron haciendo una cálida invitación. "Vengan a visitar Cinco Saltos, y les daremos un paseo gratuito en busca de brujas, de esas que habla Google. Si no las encontramos, no pasa nada, por lo menos visitaste la city".