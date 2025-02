Rolando Figueroa: "Estamos poniendo lo mejor para lograr lo que siempre soñamos"

En medio del acto de licitación de la obra de pavimentación para el tramo de la ruta provincial 43 que une a Las Ovejas, Varvarco e Invernada Vieja, el gobernador Rolando Figueroa felicitó el trabajo de los funcionarios neuquinos. "Se lo que se está trabajando y el esfuerzo que significa todo esto", avisó sobre la ruta que busca reforzar la conectividad territorial y turística de la provincia.

“Cuando muchos hablan de las empresas públicas que no saben trabajar, en Neuquén sí trabajamos, en Neuquén no nos peleamos, en Neuquén no existen unos contra otros, sino que todos los dirigentes estamos poniendo lo mejor de nosotros para poder lograr lo que siempre soñamos”, aseguró el mandatario provincial en una emotiva charla.

Por otra parte, el gobernador se refirió a un mito sobre el que suelen juzgar a la provincia. Mucho se habla sobre la capacidad económica de la región gracias al petróleo y el gas. Sin embargo, el gobernador aseguró: "No somos ricos porque a su gente le falta mucho. Sí es una provincia con recursos y la tenemos que administrar correctamente”.

En relación a la ruta que se pavimentará en la zona, aseguró que es "un sueño de mucha gente" y un gran logro para la provincia. “Esta ruta significa muchísimo más que la construcción del pavimento, significa la reivindicación para el norte neuquino, con algunas otras que vamos a estar anunciando el próximo sábado primero”, según adelantó en relación con la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.