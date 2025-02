Gremio de los judiciales respondieron con paros a la mejor propuesta salarial

El sindicato que nuclea a los empleados de la Justicia provincial neuquina (Sejun) rechazó una propuesta salarial que era en extremo beneficiosa para sus propios afiliados y se embarcó en un paro de actividades con el que le complican la vida a infinidad de vecinos.

El paro por 48 horas comenzó el jueves 27 y continúa este viernes 28 de febrero. Pero eso no es todo, ya que el miércoles 5 de marzo volverán a incumplir con sus obligaciones laborales, para marchar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y extender por un día más el fin de semana extra largo, producto de los feriados de Carnaval. En total son siete días los que se toman.

“Para garantizar la participación de todos y todas, el miércoles en Neuquén Capital habrá retiro a las 9:30 horas, mientras que en Rincón de los Sauces y las circunscripciones II, III, IV y V se realizará un paro de 24 horas”, dijeron desde el sindicato. Y agregaron: “A partir de las 10 concentramos en las puertas del TSJ”.

De este modo, el gremio que cobra los mejores salarios de la administración pública provincial neuquina y uno de los mejores de toda la provincia (superados sólo por los petroleros y no en todos los casos), vuelve a perjudicar a quienes privan del derecho de acceso a la Justicia.

Cabe recordar que el miércoles 26 de febrero los dirigentes de Sejun y las autoridades del TSJ realizaron una reunión de la mesa salarial, en la que estos últimos formalizaron la propuesta, que es la envidia de muchos, y que se detalla a continuación:

-Actualización salarial por índice de precios al consumidor (IPC), trimestral a aplicar en los meses de abril, julio y octubre de 2025 y enero de 2026.

- Asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable de 520.000 pesos, excluyéndose las categorías MF1, 2 y 3, a pagar la primera semana de marzo.

-Asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable para los meses de abril y setiembre (base monto setiembre 2024 actualizado por IPC), excluyéndose las categorías MF1, 2 y 3.

- Pago de ayuda escolar extraordinaria, a percibir con los haberes de febrero de 2025.

- Suma extraordinaria no remunerativa ni bonificable, de 200.000 pesos en concepto de capacitación y entrenamiento en nuevas tecnologías aplicadas, a percibir la primera semana de marzo.

-Análisis de cambio de escalafón de personal de servicios, técnico y de maestranza de quienes se verifique que cumplen tareas administrativas.

- Puesta en funcionamiento de un protocolo de Violencia.

- Continuar con mesas técnicas de evaluación de concursos internos de vacantes y análisis de plantas pendientes.